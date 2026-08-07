Φυλάκιση 15 μηνών στη Βρετανίδα που μέθυσε με την 15χρονη κόρη της και προκάλεσε επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου

Ένοχη για έκθεση ανηλίκου και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου η 39χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε συλληφθεί επειδή ήπιε αλκοόλ με την 15χρονη κόρη της και προκάλεσε επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου.

Το δικαστήριο της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ. Η ποινή φυλάκισης μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με το gegonota.news.

Το περιστατικό έγινε στις 5 Αυγούστου, όταν η 39χρονη μαζί με την 15χρονη κόρη της, βρισκόταν σε «boat trip» στο νησί της Σκιάθου με αφορμή τα γενέθλια της πρώτης, όπου και κατανάλωσε τέσσερις μπύρες όσο η ανήλικη έκανε βόλτες στο πλοίο και τραβούσε φωτογραφίες.

Μετά την λήξη της κρουαζιέρας, μητέρα και κόρη πήγαν σε μπαρ του νησιού όπου συνέχιζαν να διασκεδάζουν και η 39χρονη κατανάλωσε αλκοόλ. Χωρίς όμως να το αντιληφθεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ταυτόχρονα κατανάλωνε ποτά και η κόρη της, με αποτέλεσμα στο τέλος της βραδιάς ο λογαριασμός να φτάνει τα 250 ευρώ. Όπως ισχυρίστηκε, μόνο τότε αντιλήφθηκε πως έπινε και η κόρη της και δεν μπορούσε να πληρώσει τον λογαριασμό καθώς είχε καθυστερήσει ο μισθός της. Έτσι, αναγκάστηκε να αφήσει ως εχέγγυο το κινητό της τηλέφωνο στο μαγαζί προκειμένου να πάει και να πληρώσει την επόμενη ημέρα. Η ίδια ισχυρίστηκε πως, λόγω της μέθης δεν μπορούσε να έχει συνεχώς την εποπτεία της κόρης της.

Κατά την επιστροφή τους στο ξενοδοχείο τα ξημερώματα τα πνεύματα είχαν οξυνθεί και, όπως ανέφερε η ίδια, η κόρη της την έσπρωξε και την έριξε κάτω. Τότε, ένας περαστικός ρώτησε την 15χρονη γιατί το έκανε και η ανήλικη άρχισε να βρίζει και τον περαστικό, σε έξαλλη κατάσταση, μέχρι που κλήθηκε η αστυνομία.

Όταν οδηγήθηκαν στο τμήμα, μητέρα και κόρη συνέχισαν να φωνάζουν και να μαλώνουν άγρια, μέχρι που η 39χρονη άρχισε να νιώθει αδιαθεσία. Αστυνομικοί μετέφεραν τις δύο στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου για ακόμη μία φορά φώναζαν και εξαπέλυαν βρισιές εκατέρωθεν, σε έξαλλη κατάσταση.

Όπως κατέθεσε η μητέρα στο δικαστήριο, δεν μπορεί να θυμηθεί πολλά από την επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας καθώς βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Αυτό που μπορεί να ανακαλέσει στην μνήμη της, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι ζήτησε από το νοσηλευτικό προσωπικό να της παρέχουν μία χάρτινη σακούλα για να αναπνεύει καθώς δυσκολευόταν και όταν εκείνη φέρεται να αρνήθηκαν, άρχισε να βρίζει ασυνάρτητα και να κλωτσάει ό,τι αντικείμενο έβρισκε μπροστά της. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την καθησυχάσουν χωρίς αποτέλεσμα, οπότε και αναγκάστηκαν να της βάλουν χειροπέδες.

Η 39χρονη ισχυρίστηκε πως, η κόρη της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα θυμού, έχοντας αποβληθεί από έξι διαφορετικά σχολεία στην Μεγάλη Βρετανία, με αποτέλεσμα τώρα να έχει ενταχθεί σε ειδικό σχολείο για μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. Ταυτόχρονα, όπως η ίδια κατέθεσε, η κόρη της αρνείται πεισματικά να παρακολουθήσει συνεδρίες με ψυχοθεραπευτή.