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ΗΠΑ: Δασκάλα χορού κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση δύο ανήλικων μαθητών της

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Μια 23χρονη δασκάλα χορού στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση δύο ανήλικων μαθητών της, ενώ οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Ντέλαγουερ, η Έμιλι Πράιορ Αλμπίνο, η οποία εργαζόταν στη σχολή χορού X-Treme Dance Studio στην πόλη Λόρελ, συνελήφθη μετά από έρευνα που ξεκίνησε όταν καταγγέλθηκαν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και αποπλάνησης δύο εφήβων μαθητών.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι, πέρα από τις φερόμενες πράξεις κακοποίησης,η 23χρονη αντάλλασσε και μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου με τους δύο ανήλικους. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί θεωρούν αρκετά πιθανό να υπάρχουν και άλλα θύματα που δεν έχουν ακόμη απευθυνθεί στις Αρχές.

Σε βάρος της δασκάλας έχουν ασκηθεί τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού πρώτου βαθμού από πρόσωπο που βρισκόταν σε θέση εμπιστοσύνης, καθώς και μία κατηγορία για ηλεκτρονική αποπλάνηση ανηλίκου μέσω ηλεκτρονικής συσκευής. Μετά την απολογία της, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη με εγγύηση ύψους 110.000 δολαρίων.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από την Αστυνομία του Ντέλαγουερ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Πολιτείας. Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες ή ενδέχεται να έχει πέσει θύμα παρόμοιας συμπεριφοράς να επικοινωνήσει με τους ερευνητές, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής, ούτε η σχολή χορού όπου εργαζόταν η κατηγορούμενη ούτε οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω δημόσια σχόλια σχετικά με την εξέλιξη της έρευνας.

ΗΠΑ

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