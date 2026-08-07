Βόρεια Κορέα: Σούπα με κρέας σκύλου συστήνουν τα κρατικά ΜΜΕ ως διέξοδο στον καύσωνα

Την ώρα που η κορεατική χερσόνησος λιώνει από τη ζέστη, τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας προτείνουν ως λύση για να αντέξει κανείς τον καύσωνα να φάει σούπα με κρέας σκύλου ή ζωμό κότας, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν ως έναν ηγέτη που υπομένει τις σκληρές συνθήκες, στο πλευρό του λαού του.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Πέμπτη ότι η θερμοκρασία έφτασε τους 36,7 βαθμούς Κελσίου στην Πιονγκγιάνγκ, σπάζοντας κάθε ρεκόρ από τότε που τηρούνται αρχεία για τον καιρό στην πρωτεύουσα. Σε άλλες περιοχές το θερμόμετρο δείχνει ακόμη και 40 βαθμούς, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Καθώς η θερμοκρασία δεν πέφτει ούτε τη νύχτα, τα κρατικά μμε δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις θερμότερες εβδομάδες του έτους, που οι Κορεάτες αποκαλούν «σαμπόκ», δηλαδή τα «κυνικά καύματα». Και προτείνουν στους πολίτες να ακολουθήσουν τη «συνταγή της γιαγιάς», να φάνε σούπα με κρέας σκύλου, καθώς υπάρχει παραδοσιακά η πεποίθηση ότι βοηθάει να αντέξει κανείς τη ζέστη. Σε ένα αφιέρωμα για την υγεία, στις 2 Αυγούστου, η εφημερίδα του κυβερνώντος κόμματος Rodong Sinmun παρέθεσε δηλώσεις ενός γιατρού του Γενικού Νοσοκομείου της Πιονγκγιάνγκ ο οποίος συνέστησε στους πολίτες να τρώνε δροσιστικές τροφές, όπως καρπούζι ή αγγούρια αλλά και «θρεπτικές τροφές», όπως σούπα με κρέας σκύλου, χυλό με ψάρι και χυλό από κόκκινα φασόλια.

Η εφημερίδα έκανε ξεχωριστό αφιέρωμα στη σούπα με κρέας σκύλου, περιγράφοντάς την ως «παραδοσιακό φαγητό του καλοκαιριού» και υπενθυμίζοντας την τοπική ρήση ότι «αν χυθεί στο πόδι σου τις ημέρες του σαμπόκ, μετατρέπεται σε φάρμακο».

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται επίσης ότι νωρίτερα φέτος διεξήχθη ένας πανεθνικός διαγωνισμός μαγειρέματος σκύλου.

Το κρατικό πρακτορείο KCNA από την πλευρά του πρότεινε κοτόσουπα με τζίνσενγκ, ρύζι και τζίτζιφα, αναφέροντας ότι τα εστιατόρια της Πιονγκγιάνγκ προσελκύουν πελάτες που αναζητούν λίγη ανακούφιση από τη ζέστη.

Η Κορεατική Κεντρική Τηλεόραση αυτήν την εβδομάδα έδωσε συμβουλές για την υγεία σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, συστήνοντας στους τηλεθεατές ποτά για να ενυδατώνονται και προσφέροντας οδηγίες για την κολύμβηση και την άσκηση στο ύπαιθρο.

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει δώσει στοιχεία για τυχόν θανάτους από τη ζέστη. Η γειτονική Νότια Κορέα ανέφερε ότι περισσότεροι από 20 θάνατοι σχετίζονται με το κύμα καύσωνα.

Ο Κιμ ιδρώνει για τον λαό

Εκτός από συμβουλές υγείας, τα κρατικά μέσα επιστρέφουν διαρκώς σε γνωστά προπαγανδιστικά θέματα: την προθυμία του Κιμ να βιώσει τις ίδιες καιρικές συνθήκες με τους απλούς Βορειοκορεάτες.

Η Rodong Sinmun αυτήν την εβδομάδα υπενθύμισε την επιθεώρηση που είχε κάνει ο Κιμ Γιονγκ Ουν το 2013 σε ένα εργοτάξιο, όπου τα ρούχα του λέγεται ότι είχαν γίνει μούσκεμα από τον ιδρώτα. Όταν ένας αξιωματούχος τον προέτρεψε να αποφεύγει τέτοια ταξίδια μέσα στον καύσωνα, εκείνος απάντησε ότι «ακόμη και αν ο καιρός είναι αφόρητα ζεστός, η δουλειά που πρέπει να γίνει για τον λαό, θα γίνει», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η εφημερίδα θύμισε επίσης πώς ο Κιμ αψήφησε το απότομο, ορεινό έδαφος και μια καταρρακτώδη βροχή το 2018 για να βρει ένα κατάλληλο σημείο για ένα θέρετρο θερμών λουτρών.

Άλλο άρθρο ανέφερε ότι ο Κιμ επισκέφθηκε ένα εργοστάσιο κονσερβοποίησης θαλασσινών ενώ τα θερμόμετρα έδειχναν 39 βαθμούς Κελσίου και επιθεώρησε τις αίθουσες, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα του φαγητού και τους κανόνες υγιεινής.

Δεν υπάρχουν πάντως πληροφορίες για το τι κάνει ο Κιμ στο τρέχον κύμα καύσωνα.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με γεμάτες παραλίες και πισίνες στην Τουριστική Ζώνη Βονσάν Κάλμα, το τουριστικό καύχημα του Κιμ Γιονγκ Ουν, στα ανατολικά παράλια της χώρας. Τα υδάτινα πάρκα της Πιονγκγιάνγκ είναι επίσης γεμάτα με επισκέπτες που αναζητούν λίγη δροσιά.