FDA: Ενέκρινε το πρώτο εμβόλιο mRNA κατά της γρίπης – 26,6% υψηλότερη αποτελεσματικότητα έναντι παλιού

Το νέο εμβόλιο της Moderna προορίζεται για άτομα άνω των 50 ετών, ενώ για τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών θα απαιτηθούν επιπλέον δεδομένα για την οριστική επιβεβαίωση του κλινικού οφέλους.

Το πρώτο εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης που βασίζεται στην τεχνολογία αγγελιαφόρου RNA (mRNA) ενέκρινε η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στην εξέλιξη της πρόληψης της γρίπης.

Το εμβόλιο αναπτύχθηκε από τη βιοτεχνολογική εταιρεία Moderna και απευθύνεται σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω.

Η FDA χορήγησε πλήρη έγκριση για τη χρήση του σε άτομα ηλικίας 50 έως 64 ετών. Για όσους είναι 65 ετών και άνω, η έγκριση δόθηκε μέσω της επιταχυνόμενης διαδικασίας (fast track), με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα υποβάλει επιπλέον στοιχεία από νέα μελέτη προκειμένου να επιβεβαιωθεί το κλινικό όφελος στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Νέο mRNA εμβόλιο κατά της γρίπης: Υψηλότερη αποτελεσματικότητα

Η απόφαση του Οργανισμού βασίστηκε σε κλινική μελέτη τελικού σταδίου στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 40.000 ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το νέο εμβόλιο ήταν κατά 26,6% αποτελεσματικότερο στην πρόληψη της εποχικής γρίπης σε σύγκριση με ένα ήδη εγκεκριμένο συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο τυπικής δόσης.

Παράλληλα, ξεχωριστή μελέτη σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω έδειξε ότι το εμβόλιο προκάλεσε ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση από ένα ήδη εγκεκριμένο αντιγριπικό εμβόλιο υψηλής δόσης. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αυξημένη παραγωγή αντισωμάτων δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει μεγαλύτερη προστασία από τη νόσηση. Για τον λόγο αυτό η Modernaέχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει πρόσθετη μελέτη που θα τεκμηριώσει το κλινικό όφελος στους ηλικιωμένους.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία mRNA

Σε αντίθεση με τα περισσότερα συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια, τα οποία παράγονται κυρίως με τη χρήση αυγών και περιέχουν πρωτεΐνες του ιού, το νέο εμβόλιο αξιοποιεί την τεχνολογία mRNA.

Η τεχνολογία αυτή, έγινε ιδιαίτερα γνωστή την περίοδο της πανδημίας, με τη δημιουργία του πρώτου εμβολίου mRNA κατά της COVID-19 από την ίδια εταιρεία, αν και το νήμα της πρώτης έγκρισης έκοψε η εταιρεία Pfizer.

Το mRNA παρέχει στα κύτταρα προσωρινές γενετικές οδηγίες ώστε να παράγουν αντιγόνα του ιού της γρίπης, ενεργοποιώντας έτσι την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού. Θεωρείται δε ότι τα εμβόλια mRNA μπορεί να προσφέρoyn μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη νέων εμβολίων

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της μεθόδου mRNA είναι η δυνατότητα ταχύτερης προσαρμογής του εμβολίου στα στελέχη της γρίπης που κυκλοφορούν κάθε χρονιά. Δεδομένου ότι η επιλογή των στελεχών γίνεται αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη της εποχικής έξαρσης, η ταχύτερη παραγωγή ενός εμβολίου θα μπορούσε θεωρητικά να μειώσει την απόσταση ανάμεσα στα στελέχη που προβλέπονται και σε εκείνα που τελικά επικρατούν.

Ένα νέο κεφάλαιο στην πρόληψη της γρίπης

Η έγκριση του πρώτου εμβολίου mRNA κατά της εποχικής γρίπης αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την τεχνολογία των εμβολίων. Το επόμενο βήμα θα είναι να αποδειχθεί στην πράξη εάν η ταχύτερη προσαρμογή της σύνθεσής του στα κυκλοφορούντα στελέχη θα μεταφραστεί σε μεγαλύτερη προστασία του πληθυσμού και σε καλύτερο έλεγχο της εποχικής γρίπης τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: iatropedia.gr