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Χανιά: Νεκρός σε πισίνα ξενοδοχείου 64χρονος άνδρας

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Ένας 64χρονος Έλληνας τουρίστας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τη ζωή του χτες το πρωί, όταν έκανε μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά οι διασώστες, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες, δεν κατόρθωσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Λόγω του συμβάντος συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, επειδή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα.

Η νεκροψία – νεκροτομή θα διαλευκάνει τα αίτια του θανάτου του 64χρονου.

Χανιά

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