Αλόννησος: Περιπολικά και πυροσβεστικά ταξιδεύουν στη Σκόπελο για να βάλουν καύσιμα

Ένα χρόνιο πρόβλημα όσον αφορά τα οχήματα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, αντιμετωπίζει η Αλόννησος. Υπηρεσιακά οχήματα αναγκάζονται να επιβιβάζονται στο πλοίο της γραμμής και να μεταβαίνουν στη Σκόπελο μόνο και μόνο για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα.

Το ζήτημα έφτασε στη Βουλή με ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Μπουκώρου, ενώ για τις αιτίες, τη διάρκεια του προβλήματος και τις πιθανές λύσεις τοποθετήθηκαν ακόμη ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου, Πέτρος Βαφίνης, καθώς και ο σημερινός δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Αναγνώστου.

Μπουκώρος: «Είναι χρόνος, ταλαιπωρία»

Ο Χρήστος Μπουκώρος περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα φορτώνονται στο πλοίο από την Αλόννησο με προορισμό τη Σκόπελο προκειμένου απλώς να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. Όπως διευκρίνισε, το πρόβλημα δεν συνδέεται με χρέωση για τη μεταφορά των συγκεκριμένων οχημάτων, καθώς οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν εισπράττουν ναύλο για τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά. «Είναι χρόνος, είναι ταλαιπωρία», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει συναντήσει ανάλογη περίπτωση. Στον πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται, σύμφωνα με τον βουλευτή, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή στην προμήθεια καυσίμων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο πρατηριούχος της Αλοννήσου επιβαρύνεται με το αυξημένο κόστος μεταφοράς των καυσίμων στο νησί και επομένως η πραγματική τιμή πώλησης είναι υψηλότερη σε σχέση με την ηπειρωτική Μαγνησία.

Όταν όμως καλείται να προμηθεύσει δημόσια υπηρεσία με βάση τη μέση τιμή που προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών, η συμφωνία μπορεί να καταστεί οικονομικά ασύμφορη. «Δεν μπορεί να πουλήσει στη μέση τιμή της ηπειρωτικής Μαγνησίας, διότι θα μπει μέσα», εξήγησε ο κ. Μπουκώρος.

Η υπόθεση στη Βουλή και οι προτεινόμενες λύσεις

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Μαγνησίας ζητά να βρεθεί ειδική θεσμική λύση για την Αλόννησο αλλά και για άλλες μικρές, απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ανάλογες συνθήκες. Μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται είναι η δυνατότητα χρήσης προπληρωμένης κάρτας καυσίμων, η απευθείας αγορά από τοπικό πρατήριο ή η εξαίρεση των συγκεκριμένων περιπτώσεων από τον γενικό κανόνα που συνδέει την προμήθεια με τη μέση τιμή. Ο Χρήστος Μπουκώρος επισήμανε ότι σήμερα, μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών, το κράτος έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποια είναι η πραγματική λιανική τιμή των καυσίμων στην Αλόννησο και συνεπώς μπορεί να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού. Παράλληλα αναφέρθηκε και στο αίτημα του Δήμου Αλοννήσου για τη δημιουργία δημοτικού πρατηρίου ή κατάλληλου χώρου αποθήκευσης καυσίμων.

Βαφίνης: «Πρέπει να δοθεί λύση άμεσα»

Ο πρώην δήμαρχος Αλοννήσου και επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, Πέτρος Βαφίνης, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που υφίσταται εδώ και χρόνια. Όπως εξήγησε, οι τοπικοί πρατηριούχοι δυσκολεύονται να συνεργαστούν με τις δημόσιες υπηρεσίες λόγω του συστήματος διαμόρφωσης της τιμής, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως χαρακτηριστικά είπε, ουσιαστικά θα έπρεπε «να πουλήσουν όσο αγοράζουν». Ο ίδιος έθεσε και μια δεύτερη παράμετρο. Σύμφωνα με όσα, όπως είπε, έχουν αναφέρει οι πρατηριούχοι, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση των προμηθειών, γεγονός που λειτουργεί επιπλέον αποτρεπτικά για τη συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες.

Για τον Πέτρο Βαφίνη το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν συνδέεται με την Πολιτική Προστασία. Έθεσε χαρακτηριστικά το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς την ώρα που απαιτείται άμεση κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να τίθεται ζήτημα ανεφοδιασμού για πυροσβεστικά και αστυνομικά οχήματα σε ένα νησί. «Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να δοθεί μια λύση άμεσα», τόνισε. Ο πρώην δήμαρχος ανέφερε ακόμη ότι μέχρι το 2023, κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας, ο Δήμος είχε σύμβαση με πρατήριο της Αλοννήσου και υπήρχε κανονική τροφοδοσία των δημοτικών οχημάτων τόσο με πετρέλαιο όσο και με βενζίνη.

Αναγνώστου: «Είναι χρόνιο πρόβλημα»

Τη διάσταση του χρόνιου προβλήματος επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος Αλοννήσου Παναγιώτης Αναγνώστου. Όπως ανέφερε, επειδή οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν συμβάσεις με πρατηριούχους της Αλοννήσου, αναγκάζονται να μεταβαίνουν στη Σκόπελο, όπου υπάρχουν συμβεβλημένα πρατήρια, προκειμένου να ανεφοδιάζουν τα οχήματά τους. Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι προτίθεται να έρθει σε επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο αναζητώντας λύση, εκτιμώντας ότι ένα από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι εκείνο της νόμιμης αποθήκευσης των καυσίμων. Κατά τον ίδιο, μια λύση θα μπορούσε να αποτελέσει η δημιουργία ενός μικρού πρατηρίου που θα εξυπηρετεί τις δημόσιες υπηρεσίες του νησιού.

«Αν δεν υπάρχει πρατήριο εδώ για τις υπηρεσίες, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ενδέχεται να υπάρξουν σοβαρά ζητήματα τροφοδοσίας των οχημάτων.

Ο Δήμος έχει αγοράσει πρατήριο και περιμένει την αδειοδότηση

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί ο ανεφοδιασμός των οχημάτων του ίδιου του Δήμου Αλοννήσου. Ο Παναγιώτης Αναγνώστου αποκάλυψε ότι η δημοτική αρχή έχει ήδη προχωρήσει στην αγορά πρατηρίου και βρίσκεται στη διαδικασία εξασφάλισης της απαραίτητης αδειοδότησης, ώστε να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια. Ο δήμαρχος απέδωσε μέρος της καθυστέρησης σε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης – τοποθέτηση που αποτελεί δική του πολιτική εκτίμηση – και εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία αδειοδότησης βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωσή της. Όπως είπε, όταν το δημοτικό πρατήριο τεθεί σε λειτουργία, θα εξεταστεί και το κατά πόσο ο Δήμος μπορεί, μέσα στο επιτρεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, να συνδράμει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ανεφοδιασμού και άλλων υπηρεσιών.

Ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα με επιχειρησιακές συνέπειες

Η εικόνα που προκύπτει από τις τρεις παρεμβάσεις είναι σαφής, το πρόβλημα δεν γεννήθηκε σήμερα και δεν αφορά την έλλειψη πρατηρίων στο νησί. Αφορά κυρίως ένα σύστημα προμηθειών που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες οικονομικές και γεωγραφικές συνθήκες μιας μικρής νησιωτικής περιοχής. Και όταν η συνέπεια είναι ένα περιπολικό ή ένα πυροσβεστικό όχημα να πρέπει να εγκαταλείψει την Αλόννησο, να επιβιβαστεί σε πλοίο, να μεταβεί στη Σκόπελο, να ανεφοδιαστεί και να επιστρέψει, το πρόβλημα παύει να είναι απλώς γραφειοκρατικό.

Γίνεται ζήτημα επιχειρησιακής ετοιμότητας, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι, όταν οι ανάγκες του νησιού αυξάνονται και η άμεση διαθεσιμότητα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.