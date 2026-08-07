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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταβλήθηκαν 33.579.900 εκατ. ευρώ σε 67.746 δικαιούχους για την αγορά λιπασμάτων

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, πιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους, οι οποίοι πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2026 και υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα myBusinessSupport έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που υπέβαλε κάθε δικαιούχος.

ΑΑΔΕ

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