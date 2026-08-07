Νέα τουρκική πρόκληση με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

«Γεωγραφικά χαρακτηριστικά των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών» αποκαλεί η Τουρκία νησιά του Αιγαίου που θεωρεί ότι δεν είναι ελληνικά εδάφη σε ανακοίνωση με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα. Στην πράξη η Άγκυρα επαναφέρει τη συζήτηση για τις γκρίζες ζώνες.

Αφού επισημάνει ότι οι προβλέψεις του Πλαισίου «δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία», καταλογίζει στην Ελλάδα «προσπάθειες εργαλειοποίησης παγκόσμιων αξιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, για πολιτικούς σκοπούς».

Επιπλέον η Άγκυρα κάνει λόγο για «μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες», όπως το Αιγαίο, οι οποίες «θα πρέπει να αποφεύγονται».

«Η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των ζητημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που ανακοίνωσε σήμερα (7 Αυγούστου) η Ελλάδα, το οποίο καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Στο πλαίσιο αυτό, για άλλη μια φορά δίνουμε έμφαση στο ότι οι προσπάθειες εργαλειοποίησης παγκόσμιων αξιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς, είναι μάταιες και δεν θα επηρεάσουν σε καμία περίπτωση τη μακροχρόνια νομική θέση της Τουρκίας.

Οι μονομερείς ενέργειες πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή ημικλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Το διεθνές ναυτικό δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών σε τέτοιες θάλασσες, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε ότι η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου, παραμένει έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Αθήνας για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, της 7ης Δεκεμβρίου 2023, η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των ζητημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία».