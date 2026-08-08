Ο Τραμπ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο: “Εθνική ντροπή” το μπλόκο στην αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Παρασκευή «εθνική ντροπή» τη δικαστική απόφαση που μπλοκάρει την κατασκευή μεγαλοπρεπούς αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, αφότου είχε προαναγγείλει πως θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

«Αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη αφότου μεγάλο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης εθνική ντροπή», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.