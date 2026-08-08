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Θεσσαλονίκη: Με διευρυμένο ωράριο η λειτουργία του μετρό – Τι ώρα θα γίνει απόψε το τελευταίο δρομολόγιο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Με διευρυμένο ωράριο λειτουργεί και σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης, με τα δρομολόγια να εκτελούνται από πολύ νωρίς το πρωί και μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα.

Το μόνιμο πρόγραμμα λειτουργίας από τις 7 Αυγούστου

Πλέον το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς, διευρύνοντας παράλληλα το ωράριό του για τα Σαββατοκύριακα.

ΗμέραΏρες Λειτουργίας (Πρώτο & Τελευταίο Δρομολόγιο)
Δευτέρα έως Πέμπτη05:15 – 23:00
Παρασκευή & Σάββατο05:15 – 02:00 (με εξαίρεση την Παρασκευή 7/8 που ξεκινά στις 07:00)
Κυριακή05:15 – 00:30

Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν περιορισμοί στα ωράρια λόγω δοκιμών για την επέκταση της Καλαμαριάς.

Θεσσαλονίκη

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