Θεσσαλονίκη: Με διευρυμένο ωράριο η λειτουργία του μετρό – Τι ώρα θα γίνει απόψε το τελευταίο δρομολόγιο

Με διευρυμένο ωράριο λειτουργεί και σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης, με τα δρομολόγια να εκτελούνται από πολύ νωρίς το πρωί και μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα.

Το μόνιμο πρόγραμμα λειτουργίας από τις 7 Αυγούστου

Πλέον το Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς, διευρύνοντας παράλληλα το ωράριό του για τα Σαββατοκύριακα.

Ημέρα Ώρες Λειτουργίας (Πρώτο & Τελευταίο Δρομολόγιο) Δευτέρα έως Πέμπτη 05:15 – 23:00 Παρασκευή & Σάββατο 05:15 – 02:00 (με εξαίρεση την Παρασκευή 7/8 που ξεκινά στις 07:00) Κυριακή 05:15 – 00:30

Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν περιορισμοί στα ωράρια λόγω δοκιμών για την επέκταση της Καλαμαριάς.