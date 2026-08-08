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Φωτιά σε Αττική και Βοιωτία: Ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα η ενέργεια που απελευθερώθηκε – Πώς κάηκε μέσα σε 2 βράδια το 55% της έκτασης

Intime
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Σοκ προκαλούν τα στοιχεία των προκαταρκτικών αναλύσεων για τη μεγάλη φωτιά που έκαψε Βοιωτία και Αττική τις προηγούμενες ημέρες. Το 55% της έκτασης που καταστράφηκε, φαίνεται πως κάηκε μέσα σε δύο βράδια ενώ η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται σε περίπου 380 TJ, ισοδύναμη με περίπου 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα.

Η φωτιά σε Αττική και Βοιωτία έκαψε τουλάχιστον 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες (σχεδόν 4 ημέρες), από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το meteo.gr.

Πάνω από το 61.500 στρέμματα, δηλαδή 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών στη mega fire.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης της πυρκαγιάς που υλοποίησε η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, κατά τη διάρκεια της φωτιάς, η δορυφορικά εκτιμώμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ίση με 380 ΤJ, ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας το πρωί της 31ης Ιουλίου και εξαπλώθηκε αρχικά προς το παραλιακό μέτωπο, καίγοντας 15.072 στρέμματα μέσα στις πρώτες 10 ώρες. Ακολούθησε η πρώτη από τις δύο νυχτερινές εξάρσεις.

Μέσα σε 12 ώρες (από 31.07 στις 19:00 έως 01.08.2026 στις 07:00) κάηκαν σχεδόν 34.000 στρέμματα, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ενισχύθηκαν πάνω από τα 80 km/h. Η εξάπλωση συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα (από 07:00 έως 19:00 την 01.08.2026) προς τα ανατολικά, πριν από τη δεύτερη νυχτερινή έξαρση προς τα νότια/νοτιοανατολικά, με ανέμους έως 70 km/h και ακόμη 27.810 καμένα στρέμματα (από 01.08 στις 19:00 έως 02.08.2026 στις 07:00).

Η πυρκαγιά συνέχισε να επεκτείνεται τις επόμενες ημέρες (από 02.08 07:00 έως 04.08 03:36), με φθίνοντα ωστόσο ρυθμό καθώς οι άνεμοι σταδιακά υποχωρούσαν και ενώ η φωτιά πλησιάζε καμένες εκτάσεις του 2021.

Την πλήρη τεχνική ανάλυση, με αναλυτικά στοιχεία για τη μεθοδολογία και τις πηγές αβεβαιότητας, μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

Αττική Βοιωτία

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