MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τις ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 έχει ανακοινώσει ο e-ΕΦΚΑ, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται την Τετάρτη 26 Αυγούστου και τις επόμενες να ακολουθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Αναλυτικά, την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),
  • οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και μετά),
  • όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή για:

  • τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ – ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),
  • τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως κάθε φορά, η πίστωση των συντάξεων πραγματοποιείται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Συνεπώς τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ και τους λογαριασμούς των δικαιούχων από την Τρίτη 25 και Πέμπτη 27 Αυγούστου αντίστοιχα.

Συντάξεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Η σορός ανήκει σε 57χρονη από την Κυψέλη – Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή

ΥΓΕΙΑ 11 λεπτά πριν

Γιατί δεν σας πιάνει ύπνος ενώ νιώθετε κουρασμένοι – Τι να κάνετε

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Διονύσης Ατζαράκης: Έχω μία περίεργη, μαζοχιστική σχέση με τη δουλειά – Ζω μια ανάμνηση ή μια προσδοκία, όχι το παρόν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 59 λεπτά πριν

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών – Σουνίου: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με κλεμμένο αυτοκίνητο από εταιρεία ενοικιάσεων ο οδηγός που κατήγγειλε ότι τον εμβόλισαν και τράκαρε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Φιλική ισοπαλία στο Βικελίδης ανάμεσα σε Άρη και Πανσερραϊκό