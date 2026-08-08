Θεσσαλονίκη: Δύο σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις τον Σεπτέμβριο στο Φράγμα Θέρμης

Δύο σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις ανεβαίνουν τον Σεπτέμβριο στο Φράγμα της Θέρμης, έναν τόπο που αναδεικνύεται σε σημείο συνάντησης Πολιτισμού. Η «Λυσιστράτη» του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και η «Άλκηστις» του Εθνικού Θεάτρου εμπλουτίζουν τον νεοσύστατο θεσμό thAIRmi Festival ο οποίος δημιουργήθηκε με αφορμή την ανακήρυξη του Δήμου Θέρμης ως «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026» και φιλοδοξεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους μέσα από την Τέχνη και τον Πολιτισμό.

Η «Λυσιστράτη» του ΚΘΒΕ

Συγκεκριμένα, την 1η Σεπτεμβρίου, στις 21:00, παρουσιάζεται η μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη.

Η «Λυσιστράτη» παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, που συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων και συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή. Μέσα από το ευφυές εύρημα των γυναικών, αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας και της διεκδίκησης, προβάλλοντας μια γυναικεία φωνή ενεργή και παρεμβατική, που αποδομεί στερεότυπα και προτείνει τη μετάβαση από την αντιπαράθεση στον ουσιαστικό διάλογο, την ισότητα και τη συνύπαρξη.

Η παράσταση, με όχημα το γέλιο, συνδυάζει την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας, με γνήσια λυρική «κωμική» σοβαρότητα, στην εντροπία στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία.

Το αριστοφανικό χιούμορ, η ζωντάνια των ερμηνειών και η σύγχρονη σκηνική προσέγγιση χαρίζουν άφθονο γέλιο στους θεατές, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διαρκή επικαιρότητα του έργου.

Οι συντελεστές

Συγγραφέας: Αριστοφάνης

Μετάφραση: Δρ. Κωνσταντίνος Μπούρας

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία – Απόδοση: Αστέριος Πελτέκης

Σκηνικά: Φρόσω Λύτρα

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική σύνθεση: Γιώργος Ανδρέου

Χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος

Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Μπάρλας

Συνεργάτις σκηνογράφος – ενδυματολόγος: Δανάη Πανά

Βοηθοί σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή, Χριστόφορος Μαριάδης, Χριστίνα Ζαχάρωφ

Βοηθός χορογράφου Αναστασία Κελέση

Βοηθός φωτιστή: Σαράντος Ζουρντός

Οργάνωση παραγωγής: Μαρίνα Χατζηιωάννου

Φωτογραφίες: Mike Rafail | That long black cloud

*Βοηθοί σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Μαρία Αλεξούδη, Αγγελική Βουτσινά, Ηλέκτρα Λιόντου

*Βοηθοί σκηνογράφου (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Χρήστος Βαξεβανίδης, Νίκη Λεδάκη, Χριστίνα Χασεκίδου

*Βοηθός παραγωγής (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Μαίρη Γκούμα

Διανομή

Ιορδάνης Αϊβάζογλου – Φιληδονίδης, Ευνούχος

Αντώνης Αντωνάκος – Παιονίδης, Λάκωνας, Ευνούχος

Νίκος Γεωργάκης – Κήρυκας Λακεδαιμονίων, Στρυμόδωρος

Δημήτρης Διακοσάββας – Κωφόβουλος, Ευνούχος

Χρύσα Ζαφειριάδου – Σπαρτοδείνα

Σοφία Καλεμκερίδου – Λαμπιτώ, Γριά

Κρατερός Κατσούλης – Κινησίας

Κατερίνα Καυκούλα – Σκωρομάχη

Αναστασία Κελέση – Σκυθή δούλα, Καλλιστράτη

Θάνος Κοντογιώργης – Πρωκτοφύλαξ, Ευνούχος

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου – Λυσιστράτη

Τατιάνα Μελίδου – Αρχιδάμια η Βοιωτή

Δημήτρης Μορφακίδης – Δορυβρόντης, Δυσειδαιμώνα

Χρυσή Μπαχτσεβάνη – Στερησσάνδρα η Κορίνθια, Διαλλαγή

Δημήτρης Ναζίρης – Πρύτανης

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου – Κλεονίκη

Κατερίνα Παπουτσάκη – Μυρρίνη

Ευθύμης Παππάς – Νεόπουρος

Βάσω Παύλου – Ρηξυδάτη

Παναγιώτης Πετράκης – Απόλλωνας, Λάχης

Χριστίνα Πετρολέκα – ΑΙ (ΠειθειΑΙ)

Μαριέττα Πρωτόπαπα – Λαναρόστρυχη, Βροντήρα

Κώστας Σαντάς – Μάντης Αριστογέρων

Εύη Σαρμή – Ανδροδάμας

Γιάννης Τσεμπερλίδης – Τρεμοπίδης, Ευνούχος

Γιάννης Χαρίσης – Πρόβουλος

Τραγουδίστρια: Κορίνα Λεγάκη – Κορύφω, Αθηνά

Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας

Χορευτής: Πέτρος Νικολίδης

Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ, προπώληση στο σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/summer/aristofanis-lysistrati-thairmi-festival-2026

Η «Άλκηστις» του Εθνικού Θεάτρου

Στις 3 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει στο Φράγμα της Θέρμης την Άλκηστη του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Μια σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο. Ένα έργο διφυές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα.

Ο Άδμητος θα σωθεί από τον θάνατο, μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστις, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως «αντάλλαγμα». Η θυσία της εκτυλίσσεται δημόσια, μπροστά στα μάτια των πολιτών, ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία – μια πράξη που σήμερα διαβάζεται αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τάξη.

Η Άλκηστις, το ανηλεές και ειρωνικό αυτό αριστούργημα του Ευριπίδη, είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον Θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή, όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί; Τι σηματοδοτεί η εκκωφαντική σιωπή της Άλκηστης; Και ποιο είναι το πραγματικό τίμημα της σωτηρίας;

Η Άλκηστις ενορχηστρώνεται από τον Δημήτρη Καραντζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συμπλέκονται οργανικά, δημιουργώντας έναν κόσμο ρευστό, οριακό, διαρκώς μεταβαλλόμενο. Ο σκηνικός χώρος μετατρέπεται σε σκοτεινό πεδίο του υποσυνειδήτου, όπου τα πάντα παραπαίουν, προσπαθώντας να αποφύγουν την πτώση, σε λαιμητόμο για την Άλκηστη και τελικά σε μουσικό όργανο πένθους.

Με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και συντελεστών, η σπουδαία, άναρχη σύνθεση του αρχαίου τραγικού μετουσιώνεται σε σκηνικό επιχείρημα, που δεν αφηγείται απλώς τον μύθο, αλλά θέτει καίρια ερωτήματα για την εξουσία, το φύλο, τη θυσία και την ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στον θάνατο της ομώνυμης –και όχι μόνο– ηρωίδας.

Οι συντελεστές

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Σύμβουλος δραματουργίας: Γκέλυ Καλαμπάκα

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική – Ηχητικές κατασκευές: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Ηχητικός σχεδιασμός: Άγγελος Κονταξής

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Κάλτσιου

Βοηθός φωτίστριας: Μαριέττα Παυλάκη

Βοηθός ενδυματολόγου: Δήμητρα Σταυρίδου

Παίζουν (αλφαβητικά): Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης Φέρης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου Υπηρέτρια, Γιώργος Ζυγούρης Ηρακλής, Ηρώ Μπέζου Άλκηστις, Γιάννης Νιάρρος Άδμητος, Κώστας Νικούλι Απόλλων, Αινείας Τσαμάτης Υπηρέτης, Θεοδώρα Τζήμου Θάνατος

Χορός (αλφαβητικά): Αντώνης Αντωνόπουλος, Ελισσαίος Βλάχος, Δημήτρης Καυκάς, Γιώτα Κουϊτζόγλου, Κατερίνα Λάττα, Ιωάννης Μπάστας, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος–Προκόπης Νεράντζης, Γιώργος Σκαρλάτος

Φωτογραφίες- Βίντεο: Γκέλυ Καλαμπάκα

Το Εθνικό Θέατρο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ, προπώληση στο σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/summer/eyripidis-alkistis-thairmi-festival-2026