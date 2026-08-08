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Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα της 8ης Αυγούστου

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 8 Αυγούστου:

1303 Ο Φάρος της Αλεξανδρείας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρρηγνύει τα τοιχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού.

1680 Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά.

1884 Τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα «Ελλάς» τα εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελλόπουλος.

1952 Ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνισή του, σε κόμικ-στριπ.

1963 Ακούγεται για πρώτη φορά στα ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Honeymoon Song» στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου».

1990 Το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. (Α’ Πόλεμος του Κόλπου)

Γεννήσεις

1898 Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. (Θαν. 11/11/1990)

1927 Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, που εφηύρε τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ. (Θαν. 2/6/2000)

1937 Ντάστιν Χόφμαν, Αμερικάνος ηθοποιός.

1981 Ρότζερ Φέντερερ, Ελβετός τενίστας.

Θάνατοι

1827 Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμήν του, η Πλατεία Κάνιγγος φέρει το όνομά του. (Γεν. 11/4/1770)

2003 Αντώνης Σαμαράκης, Έλληνας συγγραφέας. («Ζητείται Ελπίς», «Το Λάθος») (Γεν. 16/8/1919)

2017 Αρλέτα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Νικολέτας Τσούπρα, Ελληνίδα τραγουδίστρια. (Γεν. 3/3/1945)

Γιορτάζουν

Μύρων, Τριαντάφυλλος, Τριανταφυλλιά.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Oργασμού
Παγκόσμια Ημέρα Γάτας

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