Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγιου Ευάγγελος Μπακέλας δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, που ζητούσαν με αιτήσεις τους, του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων.

Ειδικότερα, ο κ. Μπακέλας με ξεχωριστές πράξεις του απόρριψε τα αιτήματα, κρίνοντας ότι δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο. Σύμφωνα με τον κ. Μπακέλα δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα κάτι που ουσιαστικά θέτουν στο αρχείο τις υποκλοπές για τρίτη φορά.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με χωριστές πράξεις αποφάνθηκε για καθένα από τα τέσσερα αιτήματα, καθώς το καθένα κρίθηκε με ειδική αιτιολογία.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με το οποίο ζητούσε «την πλήρη διαλεύκανση της παγίδευσης του», ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε, ότι δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ερευνηθεί, τόσο από τον επίτιμο, πλέον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, όσο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα ο οποίος αφυπηρέτησε πριν από ενάμισυ περίπου μήνα.

Ως προς το αίτημα του Χρήστου Σπίρτζη για εκ νέου έρευνα των υποκλοπών, με την προσκόμιση μηνυμάτων (emails) από το κινητό του εκ των οποίων ένα έφερε τον χαρακτήρα «απόρρητο», στην ειδική πράξη μη ανάσυρσης της υπόθεσης ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σημειώνει, ότι δεν προσκομίστηκε κάτι καινούργιο από αυτά που εξετάστηκαν στην πολύμηνη δίκη για τους τέσσερις ιδιώτες, που κατέληξε σε βαριές καταδίκες με 126 χρόνια κάθειρξη.

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα που κατατέθηκαν από τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσσέ με βάση το περιεχόμενο και τα ευρήματα της καταδικαστικής απόφασης για τους τέσσερις, αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις ενός εξ αυτών, του Τάλ Ντίλιαν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οδηγείται με χωριστές πράξεις στο συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί για νομικούς λόγους να ανοίξει εκ νέου έρευνα.

Οι νομικοί λόγοι κατά την πράξη του κ. Μπακέλα είναι, ότι ο μεν Ταλ Ντίλιαν που έχει δηλώσει δημόσια ότι εμπορεύθηκε το pretador σε κρατικές οντότητες (κρατικές υπηρεσίες) είναι εμπλεκόμενος στις υποκλοπές και δεν μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας, διότι η μαρτυρία του θα τεθεί αμέσως εκτός δικογραφίας σύμφωνα με τον ποινικό νόμο, ενώ το ίδιο σημειώνεται και για τους άλλους τρεις που καταδικάστηκαν σε βαρύτατες ποινές από το δικαστήριο.

Επίσης για τους ίδιους νομικούς λόγους κρίνεται, ότι δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες και άλλοι πέντε ιδιώτες για τους οποίους έχει δικαστικά και είχε στραφεί σε βάρος τους ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Πάντως, και οι τέσσερις πράξεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει προς το παρόν νέα έρευνα για τους νομικούς λόγους που αναπτύσσονται, ενώ η δίκη των τεσσάρων σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο έχει οριστεί τον προσεχή Δεκέμβριο.

Πηγή: protothema.gr