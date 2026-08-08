Πώς μειώνονται οι θερμίδες στα τηγανητά φαγητά

Το τηγάνισμα είναι μια δημοφιλής μέθοδος μαγειρέματος, αλλά συχνά συνοδεύεται από ανησυχίες σχετικά με την υγεία και την πρόσληψη θερμίδων.

Εδώ, θα εξερευνήσουμε τους πιο υγιεινούς τρόπους για να τηγανίζετε, τα καλύτερα έλαια χαμηλών θερμίδων για χρήση και τεχνικές για την μείωση της περιεκτικότητας σε θερμίδες των τηγανητών φαγητών σας.

Ποια είναι η πιο υγιεινή μέθοδος τηγανίσματος

Για όσον το κατά δύναμιν πιο υγιεινό τηγάνισμα, η μέθοδος που θα επιλέξετε μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Το τηγάνισμα στον αέρα (air frying) είναι μία από τις πιο υγιεινές μεθόδους τηγανίσματος. Χρησιμοποιεί κυκλοφορία ζεστού αέρα για το μαγείρεμα του φαγητού, με αποτέλεσμα μια τραγανή υφή παρόμοια με το παραδοσιακό τηγάνισμα, αλλά με σημαντικά λιγότερο λάδι. Αυτή η μέθοδος μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητα σε λιπαρά των τηγανητών τροφίμων έως και 75%. Μια άλλη υγιεινή μέθοδος τηγανίσματος είναι το ρηχό τηγάνισμα, το οποίο χρησιμοποιεί ελάχιστη ποσότητα λαδιού σε σύγκριση με το βαθύ τηγάνισμα. Η χρήση ενός αντικολλητικού τηγανιού μπορεί να μειώσει περαιτέρω την ανάγκη για λάδι, κάνοντας τα γεύματά σας πιο ελαφριά και υγιεινά.

Ποιο είναι το λάδι τηγανίσματος με τις χαμηλότερες θερμίδες

Η επιλογή του σωστού λαδιού είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρούνται τα τηγανητά τρόφιμα χαμηλά σε θερμίδες.

Τα μαγειρικά σπρέι είναι μια εξαιρετική επιλογή καθώς διανέμουν ελάχιστη ποσότητα λαδιού, διασφαλίζοντας ότι το φαγητό δεν απορροφά πολύ λίπος. Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε υγρό λάδι, το λάδι αβοκάντο είναι μια καλή επιλογή. Έχει υψηλό σημείο καπνού, που το καθιστά κατάλληλο για τηγάνισμα, ενώ περιέχει και υγιή μονοακόρεστα λιπαρά. Μια άλλη εξαιρετική επιλογή χαμηλών θερμίδων είναι το λάδι καρύδας, το οποίο έχει επίσης υψηλό σημείο καπνού και μπορεί να προσθέσει μια ιδιαίτερη γεύση στα πιάτα σας.

Πώς μπορείτε να μειώσετε τις θερμίδες στα τηγανητά φαγητά

Η μείωση της περιεκτικότητας σε θερμίδες στα τηγανητά τρόφιμα μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες τεχνικές:

Προετοιμασία πριν το μαγείρεμα: Προθερμάνετε το λάδι στη σωστή θερμοκρασία (συνήθως μεταξύ 175-190°C). Αυτό βοηθά να σχηματιστεί γρήγορα μια κρούστα, μειώνοντας την ποσότητα λαδιού που απορροφά το φαγητό. Πανάρισμα και κουρκούτι: Η χρήση ελαφρύτερων επιλογών παναρίσματος, όπως αλεύρι ολικής αλέσεως ή καλαμποκάλευρο, μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των θερμίδων. Αποφύγετε το βαρύ κουρκούτι που μπορεί να απορροφήσει περισσότερο λάδι. Στραγγίξτε το περιττό λάδι: Μόλις τηγανιστεί το φαγητό, τοποθετήστε το σε μια σχάρα ή χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι. Αυτό το βήμα είναι ζωτικής σημασίας για την μείωση των τελικών θερμίδων. Χρησιμοποιήστε μια φριτέζα αέρα: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το τηγάνισμα στον αέρα μπορεί να μειώσει σημαντικά την ποσότητα λαδιού που απαιτείται και να μειώσει τη συνολική πρόσληψη θερμίδων.

Το σκούπισμα του λαδιού με χαρτοπετσέτα αμέσως μετά το τηγάνισμα μειώνει τις θερμίδες;

Ναι, το σκούπισμα των τηγανητών τροφών με χαρτί κουζίνας αμέσως μετά το τηγάνισμα μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητα σε θερμίδες. Αυτό το απλό βήμα βοηθά στην απομάκρυνση του επιφανειακού λαδιού που έχει απορροφήσει το φαγητό κατά το τηγάνισμα. Καθαρίζοντας αυτό το υπερβολικό λάδι, μπορείτε να μειώσετε την τελική περιεκτικότητα σε λίπος και θερμίδες του φαγητού.

Συμπέρασμα

Το τηγάνισμα μπορεί να γίνει πιο υγιεινό, υιοθετώντας μεθόδους όπως το τηγάνισμα στον αέρα και το ρηχό τηγάνισμα, χρησιμοποιώντας έλαια χαμηλών θερμίδων -όπως σπρέι μαγειρέματος ή λάδι αβοκάντο- και εφαρμόζοντας τεχνικές για την μείωση της απορρόφησης λαδιού. Η αποστράγγιση και η απομάκρυνση του υπερβολικού λαδιού είναι αποτελεσματικοί τρόποι μείωσης της περιεκτικότητας σε θερμίδες των τηγανητών τροφίμων.

Πηγή: onmed.gr