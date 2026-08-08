Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο που έπιασε τιμόνι ενώ ήταν μεθυσμένος

Ένας οδηγός που έπιασε τιμόνι ενώ ήταν μεθυσμένος συνελήφθη στη Θεσσαλνίκη.

Πρόκειται για έναν 53χρονο, ο οποίος κατελήφθη σήμερα τα ξημερώματα, να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο, στην περιοχή της Τούμπας, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.