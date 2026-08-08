MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο που έπιασε τιμόνι ενώ ήταν μεθυσμένος

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένας οδηγός που έπιασε τιμόνι ενώ ήταν μεθυσμένος συνελήφθη στη Θεσσαλνίκη.

Πρόκειται για έναν 53χρονο, ο οποίος κατελήφθη σήμερα τα ξημερώματα, να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο, στην περιοχή της Τούμπας, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11 ώρες πριν

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στη Χαλκιδική

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μαρμελάδα – Πιθανή παρουσία θραυσμάτων γυαλιού

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Διονύσης Ατζαράκης: Έχω μία περίεργη, μαζοχιστική σχέση με τη δουλειά – Ζω μια ανάμνηση ή μια προσδοκία, όχι το παρόν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Παιδιά στην πισίνα: 6 απαράβατοι κανόνες για την πρόληψη του πνιγμού

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Πλοίο δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανοικτά του Ομάν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ και καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ σε οικισμό των Διαβατών