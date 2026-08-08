Καραγκούνης: Η Ελλάδα καινοτομεί στην Πολιτική Προστασία – Αντιπαράθεση με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις πυρκαγιές

Στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews μίλησε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, αναφερόμενος στη διαχείριση των πυρκαγιών, την ενίσχυση της Πυροσβεστικής, την πρόληψη και την πολιτική προστασία, ενώ δέχθηκε τον αντίλογο από τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων.

Ο κ. Καραγκούνης, αναφερόμενος στις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία και στην κριτική για την αντιμετώπισή τους, στάθηκε στις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρησιακές δυνατότητες περιορίζονται σημαντικά όταν οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ισχυροί.

«Όταν έχεις έναν άνεμο που τρέχει με 140 χιλιόμετρα την ώρα και δεν μπορούν να σηκωθούν ούτε καν τα πτητικά μέσα, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες στο να μπορεί να λειτουργήσει σε πλήρη εφαρμογή ένα σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχουν διπλασιαστεί τα πτητικά μέσα»

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Πυροσβεστική διαθέτει πλέον περισσότερα εναέρια μέσα σε σχέση με το παρελθόν, σημειώνοντας πως «έχουν διπλασιαστεί τα πτητικά μέσα», ενώ αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως είπε, όταν οι καιρικές συνθήκες επέτρεψαν την πτήση των εναέριων μέσων, «άρχισε να οριοθετείται η φωτιά», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον καθαρισμό οικοπέδων.

«Για πρώτη φορά είδαμε καθαρισμό οικοπέδων», είπε, προσθέτοντας ότι είχε τη δυνατότητα να βρίσκεται σε τηλεοπτικές εκπομπές κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών και να παρακολουθεί την εξέλιξη των μετώπων. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις «επειδή είχαν καθαριστεί οικόπεδα, σταμάταγε η φωτιά, μπορούσαν να επέμβουν οι πυροσβέστες».

Ο κ. Καραγκούνης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη παρέμβαση «πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη δουλειά» που, όπως είπε, «έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «όταν έχεις ακραίες συνθήκες καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι».

Οι τέσσερις πυλώνες: πρόληψη, έγκαιρος εντοπισμός, συντονισμός και αποκατάσταση

Στη συνέχεια ο υφυπουργός παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς άξονες στους οποίους, όπως ανέφερε, στηρίζεται η πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Πρώτη προτεραιότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η πρόληψη.

«Το πρώτο και σημαντικό και βασικό, και γι’ αυτό έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η πρόληψη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει περιθώριο για ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες και περισσότερους πόρους.

Δεύτερος πυλώνας είναι η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως τα drones, για τον άμεσο εντοπισμό των πυρκαγιών.

«Μπορεί να έχουμε πάρα πάρα πολλά μέτωπα, αλλά πλέον εντοπίζεται πολύ γρήγορα και παρεμβαίνουν πολύ πιο εύκολα τα μέσα», ανέφερε.

Τρίτος πυλώνας είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ τέταρτος είναι η ταχεία αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων.

Ο κ. Καραγκούνης υποστήριξε ότι η φυσική αναγέννηση και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν οδηγήσει σε διαφορετική εικόνα σε σχέση με προηγούμενες μεγάλες πυρκαγιές.

«Είναι τέσσερα ουσιαστικά στοιχεία αυτά τα οποία κατευθύνουν και την πολιτική μας», τόνισε.

Πάνω από 600 εκατ. ευρώ για την πρόληψη και περίπου 9.000 στρέμματα καθαρισμών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους πόρους που έχουν διατεθεί για την πρόληψη. Όπως είπε, «έχουν δοθεί για πρώτη φορά πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ», ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, έχουν καθαριστεί περίπου 9.000 στρέμματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων που προβλέπεται από τον νόμο.

Ο υφυπουργός έδωσε έμφαση και στην ενίσχυση των εναέριων μέσων, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει «τα περισσότερα πτητικά μέσα αυτή τη στιγμή από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα».

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στα νέα Canadair, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει σημαντική παρουσία στη νέα γραμμή παραγωγής, «ίσως λίγο και πριν το ’28».

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό της Πυροσβεστικής, ανέφερε ότι οι δυνάμεις έχουν αυξηθεί σημαντικά: «Οι πυροσβέστες οι οποίοι ήταν στους 13.000 και τώρα αγγίζουν τους 19.000».

Ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών

Ο κ. Καραγκούνης στάθηκε ιδιαίτερα και στις δασικές υπηρεσίες, οι οποίες, όπως είπε, αντιμετώπιζαν για χρόνια πρόβλημα υποστελέχωσης.

«Για πρώτη φορά περίπου 270 έχουν ήδη προσληφθεί, άλλοι 250 είναι να προσληφθούν», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας κρίσιμη την εμπειρία και την τεχνογνωσία των δασικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών τα επόμενα χρόνια.

«Είναι εξαιρετικά κρίσιμο και η εμπειρία και η τεχνογνωσία για το επόμενο διάστημα και για τις επόμενες γενιές θα είναι εξίσου σημαντικό», υπογράμμισε.

Ο αντίλογος: «Οι πυρκαγιές σβήνουν τον χειμώνα»

Στην τοποθέτηση του κ. Καραγκούνη απάντησαν οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Μήλης επισήμανε ότι η έκταση των καμένων δασών στην Αττική καταδεικνύει, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε, ότι απαιτείται διαφορετική στρατηγική και μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη.

«Από το 2017 μέχρι το 2026, σύμφωνα με στοιχεία του Κοπέρνικου, 850.000 στρέμματα, δηλαδή περίπου το 42% των δασών της Αττικής, έχουν καεί», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα «δεν αντιμετωπίζεται ούτε με περισσότερα Καναντέρ, ούτε με ενίσχυση του στόλου, ούτε με ενίσχυση της καταστολής των πυρκαγιών».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αναλογία πόρων μεταξύ πρόληψης και καταστολής, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερη χρηματοδότηση της πρόληψης.

«Οι πυρκαγιές σβήνουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, τον χειμώνα, δεν σβήνουν το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην ίδια συζήτηση τέθηκαν ζητήματα αποζημιώσεων προς πληγέντες από προηγούμενες πυρκαγιές, αλλά και η ανάγκη καλύτερης προστασίας των δικτύων και των υποδομών.

Κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για αποζημιώσεις, δασικές υπηρεσίες και εναέρια μέσα

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιάννης Μπουλέκος έθεσε επίσης το ζήτημα των αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους, με τον εκπρόσωπο του κόμματος να υποστηρίζει ότι υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις κατοίκων της Αττικής που δεν έχουν λάβει τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις για πυρκαγιές προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για προβλήματα στη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν γίνει στον απαιτούμενο βαθμό διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, αγροτικής οδοποιίας και χαρτογραφήσεις.

Έθεσε επίσης ζήτημα σχετικά με τα αεροσκάφη Diamond που χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η απαιτούμενη εκπαίδευση των χειριστών.

Ο κ. Καραγκούνης απάντησε ότι τα Diamond «έχουν προμηθευθεί» και ότι μεταδίδουν απευθείας εικόνα, κάτι που, όπως σημείωσε, θα ενισχύσει την επιχειρησιακή δυνατότητα της Πυροσβεστικής.

Για την εκπαίδευση των ιπταμένων, ανέφερε ότι, σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, «ξεκίνησε η εκπαίδευση των ιπταμένων τον Νοέμβριο», ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ολοκλήρωσης και επιχειρησιακής αξιολόγησης.

Ένταση για τις αποζημιώσεις

Ένταση σημειώθηκε στη συζήτηση για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων, με τον κ. Καραγκούνη να ζητά συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτών που δεν έχουν αποζημιωθεί. «Να μας πει ο κύριος Μπουλούκος ποιος δεν έχει πάρει αποζημίωση. Η αποζημίωση θα τρέξει», ανέφερε.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίχθηκε ότι «χιλιάδες συμπολίτες μας στο λεκανοπέδιο Αττικής» παραμένουν χωρίς αποζημίωση για πυρκαγιές προηγούμενων ετών.

Ο κ. Καραγκούνης υπεραμύνθηκε συνολικά της κυβερνητικής διαχείρισης, επισημαίνοντας τις απώλειες από τη θερμική καταπόνηση στην Ευρώπη και σημειώνοντας: «Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα». Η αναφορά προκάλεσε νέα αντιπαράθεση στο πάνελ, με τον ίδιο να υπογραμμίζει ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει «η προστασία της ανθρώπινης ζωής».