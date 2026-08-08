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Χαλκιδική: 8χρονος χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα μετά από βουτιά στη θάλασσα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ένας 8χρονος τραυματίστηκε χθες όταν έκανε βουτιά στη θάλασσα, σε παραλία της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για τον τραυματισμό ενός 8χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας) λουόμενου, στη θαλάσσια περιοχή «Παλιούρι» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, το παιδί χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα, μετά από βουτιά του στη θάλασσα.

Ο 8χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας για παροχή των πρώτων βοηθειών, από όπου και εξήλθε.

Χαλκιδική

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