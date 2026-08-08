Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ και καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ σε οικισμό των Διαβατών

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

(113) άτομα και

(90) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης: