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Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ενίσχυσης των ανέμων

Intime
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Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής ΠροστασίαςΕυάγγελου Τουρνά για τους ισχυρούς βόρειους – βορειοανατολικούς ανέμους που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Για αύριο, Κυριακή 09 Αυγούστου, στη Θράκη, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου αναμένονται βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

β. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου οι άνεμοι αναμένεται θα ενισχυθούν περαιτέρω. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, στο σύνολο της Πελοποννήσου (κυρίως στην περιοχή της Λακωνίας), στο Βόρειο, Ανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, στα Κύθηρα και στη δυτική και νότια Κρήτη βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται οι ριπές τους να φτάσουν τοπικά και τα 9 μποφόρ.

γ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στη δυτική Ελλάδα όπου αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

δ. Από την Τρίτη 11 Αυγούστου και μέχρι το τέλος της εβδομάδας προβλέπεται η διατήρηση των βόρειων – βορειοανατολικών ανέμων με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο στις 10:30 το πρωί.

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