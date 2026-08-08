Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ: Δεν αξιοποιήθηκαν αποδοτικά τα κονδύλια για την πυροπροστασία – Δεν εξαρτόμαστε από τον Τσίπρα

Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική πρόληψης των πυρκαγιών, αλλά και μήνυμα επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Βασίλης Μελίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Ο κ. Μελίδης αναφέρθηκε στις πρόσφατες πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται αλλαγή του μοντέλου πολιτικής προστασίας, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τον καλύτερο συντονισμό των εθελοντών.

Παράλληλα, μίλησε για την οργανωτική επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τις αποχωρήσεις στελεχών, τη συζήτηση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ προανήγγειλε «θετικές εκπλήξεις» ενόψει της ΔΕΘ.

«Στο κομμάτι της πρόληψης δεν τα πήγαμε πολύ καλά»

Αναφερόμενος στις πρόσφατες πυρκαγιές, ο Βασίλης Μελίδης τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιδιώκει μια μικροκομματική αντιπαράθεση, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να αναδειχθούν.

«Είμαι και μετριοπαθής και δεν βγαίνω ποτέ να κάνω μικροκομματική διαφωνία πάνω σε ζητήματα τόσο σημαντικά. Το σημαντικό είναι να μην ξαναγίνουν αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως είπε, «δεν μπορούμε να μην πούμε μερικά πράγματα», υποστηρίζοντας ότι «είναι προφανές και το ακούσαμε και από διάφορες καταγγελίες που έγιναν στο επόμενο διάστημα, ότι στο κομμάτι της πρόληψης δεν τα πήγαμε πολύ καλά».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των αντιπυρικών ζωνών. Όπως ανέφερε, κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν κατήγγειλαν ότι οι απαραίτητες ζώνες δεν είχαν δημιουργηθεί εγκαίρως.

«Είπαν ότι ήταν τελευταία στιγμή πάλι να γίνονται όλα. Και να πω και αυτό: δεν είναι πρόληψη», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόληψη δεν μπορεί να περιορίζεται σε συσκέψεις λίγο πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. «Η πρόληψη είναι να γίνονται οργανωμένες ενέργειες με έναν τρόπο ο οποίος θα φθάσει σε μια κατάσταση και, σαν αποτέλεσμα, να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες», υπογράμμισε.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόληψη και η τεχνητή νοημοσύνη

Ο κ. Μελίδης αναφέρθηκε και στην πρόταση της επιτροπής Goldammer, την οποία, όπως είπε, είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας.

«Είχαμε προτείνει το πόρισμα της επιτροπής Goldammer, το οποίο ήταν ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σχέδιο πάνω στο ζήτημα της πρόληψης», είπε, χαρακτηρίζοντας την πρόληψη «πάρα πολύ σημαντική».

Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη αξιοποίησης των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

«Τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει και μια ιδιαίτερη ανάπτυξη στην τεχνολογία. Έχει μπει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, επομένως και τα τεχνικά ζητήματα με ψηφιακά εργαλεία σύγχρονα μπορούν να επιλύονται πιο γρήγορα και με έναν τρόπο πιο αποδοτικό», ανέφερε.

Στο σχέδιο που επικαλέστηκε περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον ίδιο, όχι μόνο μέτρα πρόληψης αλλά και λύσεις για την επιχειρησιακή διαχείριση στο πεδίο, με ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό των εθελοντών.

«Είναι ένα ζήτημα οι άνθρωποι που με αυτοθυσία πάνε κάθε φορά εκεί να βοηθήσουν και εθελοντικά για να σβήσουν οι πυρκαγιές. Και είναι ένα άλλο ζήτημα ο σωστός συντονισμός τους, ούτως ώστε αυτή η αυτοθυσία και όλη αυτή η ενέργεια που κάνουν να μπορεί να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιοποιήσιμη σωστά στο πεδίο», σημείωσε.

«Δεν έχει σημασία πόσα ξόδεψες, σημασία έχει το αποτέλεσμα»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Μελίδης και για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, κάνοντας ειδική αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης.

«Είμαστε πλέον στην 7η-8η χρονιά της θητείας της συγκεκριμένης κυβέρνησης», είπε, προσθέτοντας ότι τα προηγούμενα χρόνια «στη χώρα είχαν έρθει πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Όπως υποστήριξε, υπήρχαν «χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν υπήρχαν τις περασμένες δεκαετίες», ενώ διαχώρισε το ύψος των δαπανών από την αποτελεσματικότητά τους.

«Να έχουν εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και τα ήδη υπάρχοντα κονδύλια», τόνισε, απαντώντας στο ερώτημα εάν θα έπρεπε να έχουν διατεθεί περισσότερα χρήματα.

«Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει το αποτέλεσμα για να δεις μια διαφορετική εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η εικόνα των πυρκαγιών δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια. «Η εικόνα πάνω κάτω αυτή είναι κάθε χρόνο. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια τις φωτιές να σβήνουν στη θάλασσα», είπε.

Αναγνωρίζοντας ότι «είναι πάρα πολύ καλό και το 112 και κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει», υπογράμμισε ότι «πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει η εικόνα».

«Τα χρήματα που ήρθαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολλά και δεν θα ξανάρθουν τα επόμενα χρόνια. Αν λοιπόν δεν έχουμε δει τώρα μια σαφή αλλαγή στην εικόνα την καλοκαιρινή των πυρκαγιών, σημαίνει ότι δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι θα συμβεί την επόμενη μέρα», ανέφερε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί προεκλογικά και βάζει μπροστά το πρόγραμμά του»

Περνώντας στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Μελίδης υποστήριξε ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον σε φάση οργανωτικής επανεκκίνησης, με έμφαση στο πρόγραμμα και όχι στις εσωκομματικές εξελίξεις.

«Έχουμε επανεκκινήσει το κόμμα μας οργανωτικά, ήδη πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα», είπε, ενώ υποστήριξε ότι «επιτέλους στο κόμμα μας λειτουργεί προεκλογικά και βάζει στο πρόταγμα το πρόγραμμά του και όχι το ποιοι θα φύγουν ή τα σενάρια».

Σε ερώτηση για τις συνεχιζόμενες αποχωρήσεις στελεχών, απάντησε ότι «αυτοί που ήταν να φύγουν ήταν συγκεκριμένοι και ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν βάλει πρόγραμμα να φύγουν».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για μια πρωτοφανή, όπως τη χαρακτήρισε, κατάσταση που βίωσε το κόμμα το προηγούμενο διάστημα.

«Ήταν για πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, νομίζω, που είχε στελέχη ενός κόμματος που είχε μάλιστα κυβερνήσει τη χώρα, να σου λένε ουσιαστικά ένα μήνυμα στην κοινωνία που έφτανε ως το “μην ψηφίσετε το κόμμα, στηρίξτε κάτι άλλο”», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν τόσο νέα όσο και έμπειρα στελέχη, συμπεριλαμβανομένων προσώπων με κυβερνητική εμπειρία.

«Όλοι αυτοί μαζί λέμε το εξής: Βάζουμε μπροστά το πρόταγμά μας, όχι για το καλό του κόμματος, ούτε για κάποιο κομματικό εγωισμό. Καμία σχέση. Αυτά μακριά από εμάς, για το καλό της ελληνικής κοινωνίας», σημείωσε.

Στόχος, όπως είπε, είναι «να υπάρχει μια σοβαρή και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση με προγραμματική κυβερνητική πρόταση για την επόμενη μέρα».

Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ο Αλέξης Τσίπρας

Ο κ. Μελίδης αναφέρθηκε και στη συζήτηση περί συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρόταση «σε θεωρητικό επίπεδο» δεν ήταν λανθασμένη.

«Η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων δεν ήταν λάθος, γιατί όπως βλέπετε από τις δημοσκοπήσεις κανένας δεν φαίνεται να μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα την απόσταση που χωρίζει το δεύτερο κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η άρνηση συνεργασίας από τις άλλες πλευρές άλλαξε τα δεδομένα. «Από τη στιγμή όμως που αρνήθηκε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τη συνεργασία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβερνητικό κόμμα, ως κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, πρέπει να προχωρήσει», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα εκλογικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η επίδοση στις κάλπες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη σχετική συζήτηση.

«Σε κάλπη μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, το τονίζω αυτό, δεν μιλώ για δημοσκοπήσεις, το 2024 με τον κύριο Κασσελάκη πρόεδρο είχε 15%, με τον κύριο Τσίπρα είχε πάρει 17% την προηγούμενη χρονιά», ανέφερε.

Παράλληλα, επέκρινε τη λογική σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να περιμένει μια κίνηση από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Όταν είσαι πολιτικό στέλεχος ή θες να έχεις στην πολιτική μια συγκεκριμένη πρόταση δική σου, δεν εξαρτάσαι από κανέναν άλλον», τόνισε, επικαλούμενος και τη σχετική τοποθέτηση της Ρένας Δούρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ετεροκαθορίζεται».

Συλλογική ηγεσία και «θετικές εκπλήξεις» στη ΔΕΘ

Κλείνοντας, ο Βασίλης Μελίδης αναφέρθηκε στο ποιος θα εκπροσωπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, εξηγώντας ότι το κόμμα λειτουργεί με συλλογική ηγεσία.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει συλλογική ηγεσία», ανέφερε, παραπέμποντας στην πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, στον γραμματέα του κόμματος, Νίκο Παππά, στον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Παύλο Πολάκη, καθώς και στο πενταμελές όργανο.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του κόμματος στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος Τύπου προανήγγειλε εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιος θα έχει τον κεντρικό ρόλο.

«Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο για τη ΔΕΘ. Θα δείτε ότι στη ΔΕΘ θα εκπροσωπηθούν και όπως πρέπει και με θετικές εκπλήξεις για αυτά που θα ακουστούν για το πρόγραμμά μας», δήλωσε.

Και κατέληξε με ένα σαφές μήνυμα ενόψει της ΔΕΘ: «Όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ όλα θα αποσαφηνιστούν και θα δείτε πολύ ωραία πράγματα».