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Δημήτρης Παπαμιχαήλ: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 22 χρόνια από τον θάνατο του “γοητευτικού λεβεντόπαιδου”

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THESTIVAL TEAM

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Είκοσι δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του αείμνηστου ηθοποιού, Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Με αφορμή αυτήν την «μαύρη επέτειο», η Φίνος Φιλμ ανέβασε στα social media σκηνές από τις ταινίες που συμμετείχε ο καλλιτέχνης και μέσω των οποίων άφησε εποχή.

Στο βίντεο εμφανίζονται σκηνές από διάφορες ταινίες που πρωταγωνιστούσε ο αγαπημένος ηθοποιός.

Στη λεζάντα της ανάρτησης γίνεται λόγος για τη «Θεία από το Σικάγο», την «Αστέρω» και το «Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο». Άλλωστε στις δύο τελευταίες συμπρωταγωνιστούσε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δημιουργώντας ίσως το πιο δυνατό δίδυμο που γνώρισε ποτέ η χώρα μας.

«Σήμερα, 22 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας, θυμόμαστε τον Δημήτρη, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα καλλιτέχνη που υπήρξε, μαζί με την Αλίκη, αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης οικογένειας της Φίνος Φιλμ», καταλήγει η ανάρτηση.

Ολόκληρη ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

Το γοητευτικό «λεβεντόπαιδο» του ελληνικού σινεμά ξεκίνησε την κινηματογραφική του διαδρομή στην Φίνος Φιλμ το 1957 με ένα μικρό ρόλο στην «Θεία από το Σικάγο» δίπλα στη μοναδική Γεωργία Βασιλειάδου, προαναγγέλοντας την άφιξη ενός νέου μεγάλου αστέρα.

Μόλις δυο χρόνια αργότερα, ο Φιλοποίμην Φίνος διέκρινε αμέσως τη δυναμική ενός ζευγαριού που έμελλε να γράψει ιστορία και ένωσε κινηματογραφικά τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην «Αστέρω» (1959). Η χημεία τους ήταν ακαριαία και την ίδια χρονιά απογειώθηκε με το «Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο», μια από τις πιο εμπορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Σήμερα, 22 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας, θυμόμαστε τον Δημήτρη, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα καλλιτέχνη που υπήρξε, μαζί με την Αλίκη, αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης οικογένειας της Φίνος Φιλμ.

Δημήτρης Παπαμιχαήλ

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