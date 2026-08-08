Έβρος: Τρεις συλλήψεις αλλοδαπών που διακινούσαν μετανάστες

Συνελήφθησαν χθες, σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, τρεις αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί σε επαρχιακή οδό, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν τον δεύτερο αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το μεσημέρι, σε επαρχιακή οδό, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν τον τρίτο αλλοδαπό, ο οποίος ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού, Φερών και Ορεστιάδας.