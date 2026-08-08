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Αθήνα: Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο στην οδό Κουμουνδούρου – Απεγκλωβίστηκε άτομο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε γύρω στις 9:30 το πρωί στον 1ο όροφο ακατοίκητου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα.

Πρόκειται για ακατοίκητο τριώροφο κτίριο. Η πυρκαγιά εντοπίζεται στον 1ο όροφο. Στη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο στον 2ο όροφο, το οποίο απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις με βραχιονοφόρο όχημα.

Παράλληλα με την κατάσβεση συνεχίζεται ο έλεγχος σε όλους τους χώρους του κτιρίου, για εντοπισμό τυχόν άλλων ευρισκόμενων εντός αυτού.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Αθήνα

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