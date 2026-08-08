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ΕΛΑΣ: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναφορές περί απόπειρας προσέγγισης ανήλικης έναντι αμοιβής στην Κρήτη

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σχετικά με περιστατικό που αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ρεπορτάζ καθώς και σε ηλεκτρονικά μέσα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα πραγματικά περιστατικά δεν ανταποκρίνονται στις αναφορές περί απόπειρας προσέγγισης ανήλικης έναντι αμοιβής σε περιοχή της Κρήτης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια περιστατικού σε κατάστημα, αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με τις αναφορές, βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, απευθύνθηκε σε ενήλικη εργαζόμενη του καταστήματος και της ζήτησε να συνευρεθεί μαζί του. Η εργαζόμενη αρνήθηκε και, έχοντας φοβηθεί λόγω της κατάστασης του αλλοδαπού, ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ από τη μέχρι τώρα έρευνα και το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε, δεν προκύπτει αναφορά περιστατικού που να αφορά ανήλικη, ούτε καταγγελία για τέλεση σε βάρος της οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος. Τονίζεται ότι, η εργαζόμενη δεν επιθυμούσε την υποβολή έγκλησης.

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού, με γνώμονα την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.

Το σύνολο του προανακριτικού υλικού θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ελληνική Αστυνομία

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