Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Βρέθηκε πτώμα σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων

Σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε σήμερα στον Λυκαβηττό, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του newsit.gr, την σορό εντόπισε ο ιερέας του ναού κοντά σε σπηλιά του Λυκαβηττού.

Αστυνομικοί έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, αποκλείοντας τον χώρο ώστε να ξεκινήσουν οι έρευνες.

Ιατροδικαστής έχει κληθεί για την εξέταση της σορού και μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα καθώς βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη.