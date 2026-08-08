Δανάη Μιχαλάκη: Η ανατροφή μου είχε πειθαρχία και παράλληλα μια ελευθερία να να εκφράζομαι και να εξελίσσομαι όπως θέλω

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε η Δανάη Μιχαλάκη στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita και τη δημοσιογράφο Φαίη Βακρινου με αφορμή τη συμμετοχή σε νέα σειρά του MEGA.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η όμορφη ηθοποιός αναφέρθηκε στην επερχόμενη συμμετοχή της στη φιλόδοξη παραγωγή “Δυο μαύρα πουκάμισα” του MEGA αλλά και για την ανατροφή που έλαβε από τους γονείς της.

Σε τι φάση σε βρίσκουμε επαγγελματικά;

Αυτή την περίοδο είμαι στα “Δυο μαύρα πουκάμισα”, που έρχονται στο νέο πρόγραμμα του MEGA. Πρόκειται για μια σειρά με πολύ πάθος, ένα μυστικό από το παρελθόν αλλά και κάποιες ανάλαφρες στιγμές. Αφηγείται την ιστορία δυο αδελφικών φίλων που ερωτεύονται την ίδια γυναίκα.

Εγώ υποδύομαι την Κλειώ, τη φίλη αυτής της γυναίκας, μια τεχνήτριας άκρων. Η Κλειώ θα κάνει τα πάντα για τους δικούς της ανθρώπους, κυρίως για τις φίλες της. Είναι η ψυχολόγος και η ψυχή της παρέας, αλλά και μεγάλο πειραχτήρι!

Έχετε κοινά στοιχεία με την Κλειώ;

Ναι. Το πιο βασικό είναι ότι για την Κλειώ το χιούμορ είναι η άμυνα της, κάτι που έχω κι εγώ στη ζωή μου.

Μεγάλωσες σε ένα σπίτι γεμάτο δημιουργικότητα, με πατέρα ηθοποιό και μητέρα δασκάλα μπαλέτου. Πέρα από την αγάπη για την τέχνη, ποια άλλα στοιχεία νιώθεις ότι σε διαμόρφωσαν ως άνθρωπo;

Γενικά, είχα μια πολύ καλή καθοδήγηση από τους γονείς μου. Ήταν πάντα εκεί για μένα, να με προστατεύουν, να με συμβουλεύουν, να με αγαπούν, να με φροντίζουν. Η ανατροφή μου είχε πειθαρχία και παράλληλα μια ελευθερία, να είμαι αυτό που θέλω, να εκφράζομαι και να εξελίσσομαι όπως θέλω. Υπήρχε εμπιστοσύνη και ισορροπία.