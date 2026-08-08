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Αγρίνιο: 43χρονος οδηγούσε μεθυσμένος – Είχε γεμιστήρα με σφαίρες στο αμάξι

Αρχείο Intime
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Ένας 43χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, ο άνδρας διαπιστώθηκε, μετά από έλεγχο, ότι οδηγούσε ΙΧ υπό την επήρεια αλκοόλ.

Εν συνέχεια εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού γεμιστήρα με επτά φυσίγγια.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και της Τροχαίας Αγρινίου συνέλαβαν τον άνδρα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του ΚΟΚ και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Αγρίνιο

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