MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ ύστερα από ουκρανική επίθεση με drones

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ίλσκι και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας ύστερα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ξεχωριστά, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοθέτησαν βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, χωρίς να διευκρινίσει ποια εγκατάσταση βρέθηκε στο στόχαστρο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε παράλληλα ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 397 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από πολλές περιφέρειες της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές από το πεδίο της μάχης από καμία από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Καραγκούνης: Η Ελλάδα καινοτομεί στην Πολιτική Προστασία – Αντιπαράθεση με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις πυρκαγιές

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δύο σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις τον Σεπτέμβριο στο Φράγμα Θέρμης

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Ανδρομάχη: Μπέρδεψε τα Μέθανα με τη Μεθώνη – Δείτε το επικό βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με διευρυμένο ωράριο η λειτουργία του μετρό – Τι ώρα θα γίνει απόψε το τελευταίο δρομολόγιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Χαρακόπουλος για απάντηση Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο αποζημιώσεων για βιολογικά προϊόντα

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μαρμελάδα – Πιθανή παρουσία θραυσμάτων γυαλιού