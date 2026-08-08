Συγκλονίζει η Αποστολία Ζώη: “Η μαμά μου δεν ήταν έτοιμη να ακούσει τι έχει, έφυγε μόλις κατάλαβε τι έχει”

Η Αποστολία Ζώη παραχώρησε συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού και το vidcast που επιμελειται εκείνη στο Youtube, αυτή την εβδομάδα.

Μιλώντας για όλους και για όλα, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια αναφέρθηκε από καρδιάς στην απώλεια της αγαπημένης της μητέρας και στο γρήγορο “φευγιό” της ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Πιο συγκεκριμένα, η Αποστολία Ζώη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “έμαθα μια εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα μου ότι δεν θα τα καταφέρει, ότι είναι σίγουρο πως έχει προχωρήσει η κατάσταση πολύ άσχημα, ενώ πριν ξέραμε ότι όλα είναι καταπληκτικά”.

“Σίγουρα το ‘χει πάθει πάρα πολύς κόσμος αυτό με τον καρκίνο, να βγαίνουν όλες οι εξετάσεις πεντακάθαρες και ξαφνικά, σε μια εβδομάδα, να σου λέει ο γιατρός πως, όχι απλά δεν είναι πεντακάθαρες, τον χάνεις από ώρα σε ώρα”.

“Η μαμά μου δεν ήταν έτοιμη να ακούσει τι έχει. Μόλις κατάλαβε τι έχει, έφυγε” συμπλήρωσε, επίσης, η Αποστολία Ζώη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

“Οι πρώτοι μήνες μετά την απώλεια της μαμάς ήταν πολύ περίεργοι. Δεν θα ξεχάσω ότι στους τέσσερις πέντε μήνες έβαλα για πρώτη φορά χρώμα πάνω μου, γιατί φορούσα μαύρα, μπήκα σε ένα ταξί και ντρεπόμουν. Είχα βάλει ένα λευκό πουλόβερ και σκεφτόμουν ότι ντρέπομαι πάρα πολύ. Πολύ περίεργες σκέψεις που εγκλωβίζεσαι εκεί μέσα μέχρι να αρχίσεις να λύνεις το κουβάρι”.