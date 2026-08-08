Προήχθη σε Αστυνόμο Α’ η Κωνσταντία Δημογλίδου

Στον βαθμό του Αστυνόμου Α’ προήχθη η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το βιογραφικό της κυρίας Δημογλίδου:

Η Αστυνόμος Α´ Κωνσταντία Δημογλίδου υπηρετεί ως επίσημη Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας από τον Σεπτέμβριο του 2022, υπεύθυνη για τη διαχείριση των μέσων ενημέρωσης και τον συντονισμό της δημόσιας ενημέρωσης εκ μέρους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην επικοινωνία με το κοινό, τη διαχείριση κρίσεων, την οικοδόμηση θεσμικής εικόνας και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, έχοντας εκπροσωπήσει τον οργανισμό σε πολυάριθμες ενημερώσεις, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας το 2012. Έκτοτε υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ευθύνης σε Υπηρεσίες του Πειραιά καθώς και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Το 2015 ανέλαβε καθήκοντα στο Τμήμα Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Από το 2016 διδάσκει θέματα δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας αλλά και στο προσωπικό που επιλέγεται για στελέχωση των Πρεσβειών της Χώρας στο εξωτερικό καθώς μιλάει απταιστα αγγλικά.