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Αραγτσί: Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

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THESTIVAL TEAM

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Τις διαρροές ότι το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη μίας συμφωνίας για μία νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, επιβεβαιώνει ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ταυτόχρονα, όμως, ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρχουν όροι, συμπεριλαμβανομένης και αποζημίωσης για τις «παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης» του Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, το Ιράν και το Ομάν συζητούν για μία προσωρινή διαδρομή πλοίων, ενώ τεχνικά και νομικά ζητήματα γύρω από μία μόνιμη διαδρομή έχουν επιλυθεί.

Ιράν Ομάν

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