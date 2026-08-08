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ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα και ο Τρινκιέρι

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THESTIVAL TEAM

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Οι Μπριν Ταϊρί και Μπεν Μουρ είναι οι πρώτοι παίκτες που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Δικεφάλου, ενώ αύριο, Κυριακή (9/8), αναμένονται οι Μάρκους Φόστερ, Τρέβορ Χάτζινς, Ραϊκουάν Γκρέι, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Κάιλ Αλεξάντερ.

Η πρώτη προπόνηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για τις 12 Αυγούστου με τους παίκτες να περνούν σταδιακά από τις καθιερωμένες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Να σημειωθεί πως η άφιξη του Τζέντι Όσμαν αναμένεται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου, λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική Τουρκίας για το παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ κάτι αντίστοιχο ενδέχεται να συμβεί με τον Νικ Καλάθη και την εθνική Ελλάδας, εφόσον βρίσκεται στις κλήσεις.

Από σήμερα, Σάββατο (8/8) θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός τεχνικός θα σηκώσει… μανίκια, έχοντας διαμορφώσει το ρόστερ της ομάδας και μαζί με τους συνεργάτες του θα βάλει τις βάσεις για την νέα απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις

ΠΑΟΚ

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