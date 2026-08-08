Πλοίο δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανοικτά του Ομάν
THESTIVAL TEAM
Πλοίο δέχθηκε επίθεση, σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμπ στο Ομάν, σύμφωνα με μία ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας θαλάσσιας ασφάλειας (UKMTO) το Σάββατο (8/8).
Από την επίθεση από βλήμα αγνώστου προέλευσης προκλήθηκε φωτιά που κατασβέστηκε.
Η UKMTO ανακοίνωσε ότι το πλοίο και το πλήρωμα έχει αναφερθεί ότι είναι ασφαλείς, χωρίς να έχει αναφερθεί και κάποια επίπτωση στο περιβάλλον από το περιστατικό αυτό.