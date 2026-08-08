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Πλοίο δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανοικτά του Ομάν

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THESTIVAL TEAM

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Πλοίο δέχθηκε επίθεση, σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμπ στο Ομάν, σύμφωνα με μία ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας θαλάσσιας ασφάλειας (UKMTO) το Σάββατο (8/8).

Από την επίθεση από βλήμα αγνώστου προέλευσης προκλήθηκε φωτιά που κατασβέστηκε.

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι το πλοίο και το πλήρωμα έχει αναφερθεί ότι είναι ασφαλείς, χωρίς να έχει αναφερθεί και κάποια επίπτωση στο περιβάλλον από το περιστατικό αυτό.

Πλοίο

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