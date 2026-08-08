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Χαλκιδική: Τροχαίο με μία τραυματία στη Νέα Τρίγλια – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Φωτογραφία: Intime
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Τροχαίο ατύχημα με τον τραυματισμό μίας γυναίκας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ που οδηγούσε η γυναίκα περίπου στις 5 το απόγευμα κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του στον επαρχιακό δρόμο από Νέα Τρίγλια προς την παραλία με αποτέλεσμα η ίδια να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό.

Στο σημείο έφτασαν 2 πυροσβέστες με ένα όχημα όπου και την απεγκλώβισαν ενώ στην συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χαλκιδική

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