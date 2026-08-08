Νάξος: Φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Μικρή Βίγλα – Στη “μάχη” και ένα αεροσκάφος
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε στη Νάξο το απόγευμα του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μικρή Βίγλα.
Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Νάξο επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 αεροσκάφος. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ναξου.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων
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