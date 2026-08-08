Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά σε Κέρκυρα και Λευκάδα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο, κατά τη διάρκεια στοχευμένων δράσεων, από αστυνομικούς σε Λευκάδα και Κέρκυρα, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, σε δύο περιπτώσεις, στη Λευκάδα, αστυνομικοί των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ ) και ΔΙ.ΑΣ, συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, ηλικίας 40 και 25 ετών, για κατοχή 16,3 και 16,4 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης, αντίστοιχα.
Παράλληλα, σε περιοχές της Κεντρικής Κέρκυρας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ καταγράφηκαν δύο συλλήψεις ημεδαπών, ηλικίας 45 και 34 ετών, για κατοχή ναρκωτικού δισκίου και μικροποσότητας κοκαΐνης, αντίστοιχα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
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