Φοβερή ιστορία στον ΟΦΗ: Ένας κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας είναι μόλις 2 μηνών – Δείτε βίντεο

Σε μία από τις καλύτερες περιόδους της ιστορίας του βρίσκεται ο ΟΦΗ, μετά και την περσινή κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, γεγονός που “γεννά” και νέους οπαδούς για την ομάδα της Κρήτης.

Ένας νέος οπαδούς του ΟΦΗ μάλιστα, είναι μόλις δύο μηνών! Κι αυτό γιατί ο μπαμπάς του, Μιχάλης Ποταμιανάκης, φρόντισε να του βγάλει εισιτήριο διαρκείας στους Κρητικούς πριν καν προλάβει να τον δει.

«Όταν έμαθα ότι η σύζυγος είναι έγκυος, ονειρεύτηκα να έχω τον μικρό στον μάρσιπο, στο γήπεδο. Ο ξάδελφός μου μου έδωσε την ιδέα να πάρω διαρκείας στον μικρό, παρόλο που ξέρω ότι δεν θα μου ζητήσουν εισιτήριο. Ήθελα να είναι ο φίλαθλος που θα έχει εισιτήριο διαρκείας στον ΟΦΗ από την κοιλιά της μάνας του», εξήγησε χαρακτηριστικά, ο Μιχάλης Ποταμιανάκης στο OFI TV.

Ο ΟΦΗ δημοσίευσε έτσι τη φοβερή ιστορία, με το εξής μήνυμα: «Μόλις 2 μηνών… και ήδη έχει το δικό του διαρκείας. Ο μπαμπάς του φρόντισε από νωρίς να του δείξει πως η αγάπη για την ομάδα δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Είναι παράδοση. Είναι στιγμές που περνούν από γενιά σε γενιά. Καλώς ήρθες στην οικογένεια, μικρέ!».