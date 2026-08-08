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Ιωάννα Τούνη: “Έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με ορούς και αντιβιώσεις”

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THESTIVAL TEAM

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Η Ιωάννα Τούνη λίγο πριν το νέο της ταξίδι για το μεγάλο πάρτι των γενεθλίων της, μοιράστηκε με τους followers της την περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

Η γνωστή influencer έπαθε τροφική δηλητηρίαση με αποτέλεσμα να περάσει το χθεσινό βράδυ στο νοσοκομείο.

Όπως ενημέρωσε η ίδια στα social media: «Τι μάτι πρέπει να έχω φάει… Χθες έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση. Χάλια, χάλια…. ακόμα συνέρχομαι να ξέρεις, αν δεν είχα πάει χθες στο νοσοκομείο να βάλω δύο λίτρα ορούς και αντιβιώσεις, σίγουρα δεν θα πετούσα σήμερα. Τώρα σέρνομαι και ελπίζω να συνέλθω γιατί και μόνο που σκέφτομαι τις…. 100 ώρες πτήσης κουράζομαι. Αχ Θεέ μου…»

Λίγες ώρες νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε αδημοσίευτη φωτογραφία από τα περσινά γενέθλια δίπλα στον καλό της: «Αδημοσίευτο υλικό από Ίμπιζα που ήμασταν πέρυσι, τέτοιο καιρό, για τα γενέθλια μου. Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ιωάννα Τούνη

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