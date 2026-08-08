Θεσσαλονίκη: Με κλεμμένο αυτοκίνητο από εταιρεία ενοικιάσεων ο οδηγός που κατήγγειλε ότι τον εμβόλισαν και τράκαρε

Εντείνεται το μυστήριο γύρω από το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν χθες το μεσημέρι για τροχαίο στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του ΑΧΕΠΑ, όπου ένα όχημα εξετράπη της πορείας του. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις, τους καταγγέλθηκε ότι το τροχαίο έγινε μετά από καταδίωξη και εμβολισμό του οχήματος από άλλο εμπλεκόμενο αυτοκίνητο.

Ο άνδρας του οχήματος που εξετράπη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Από τις έρευνες της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε και εξετράπη της πορείας του, ήταν κλεμμένο από εταιρεία ενοικιάσεων οχημάτων. Ο οδηγός, ηλικίας 37 ετών, συνελήφθη από την Αστυνομία η οποία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.