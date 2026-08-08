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Θεσσαλονίκη: 52χρονος καλλιεργούσε έξι δενδρύλλια κάνναβης στην αυλή του σπιτιού του

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Ένας 52χρονος συνελήφθη για ναρκωτικά σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας καλλιεργούσε έξι δενδρύλλια κάνναβης στην αυλή της οικίας του, στην περιοχή του Κορδελιού και κατείχε, στο εσωτερικό της, τμήματα του ίδιου φυτού προς αποξήρανση, συνολικού βάρους 495 γραμμαρίων.

Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία.

Θεσσαλονίκη

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