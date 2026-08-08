Μαρία Εκμεκτσίογλου: Η πίστη μου είναι το μεγαλύτερο στήριγμα μου, πρώτα είναι ο Θεός και μετά οι γιοι μου

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Μαρία Εκμεκτσίογλου, αυτή την εβδομάδα, στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Μέσα σε όλα, δε, η γνωστή μαγείρισσα μίλησε για τη σχέση που έχει με την πίστη και για την βοήθεια που έλαβε από αυτήν στη διαχείριση δύσκολων στιγμών της.

Πιστεύετε στον Θεό;

Πάρα πολύ και καθημερινά ζω θαύματα. Η πίστη μου στον Θεό είναι το μεγαλύτερο στήριγμα μου. Πρώτα είναι ο Θεός και μετά οι γιοι μου. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Πρόσφατα ήμασταν στη Σύμη με την παρέα μου και πήγαμε στον Πανορμίτη. Όταν φτάσαμε στη Σύμη, είπαμε ότι την επόμενη ημέρα θα πηγαίναμε στον Πανορμίτη για να ξεκουραστούμε. Την άλλη μέρα, όμως, κατέβηκαν 3 – 4 καράβια και πήραν όλα τα ταξί, οπότε δεν υπήρχε τίποτα διαθέσιμο για εμάς.

Ξεκινήσαμε να φύγουμε για τη Ρόδο. Μας έπιασε μια θαλασσοταραχή και ο καπετάνιος μας γύρισε ξανά στη Σύμη. Νομίζω ότι ο Άγιος μου είπε με αυτόν τον τρόπο πως πρέπει να ανάψω ένα κερί. Όταν δέσαμε στο λιμάνι, πήρα ταξί και μαζί με τους δυο φίλους μου, που είναι Τούρκοι, πήγαμε στον Πανορμίτη. Μας φίλεψε ο ιερέας, μας έκανε δώρο λαδάκι και μια εικόνα του Ταξιάρχη.

Η πίστη σας σας βοήθησε και στην απώλεια του αδελφού σας;

Ναι, πάντα πίστευα στον Θεό. Αν και τότε δεν είχα τόση δύναμη, γιατί ήταν απανωτές οι απώλειες, πρώτα του αδελφού μου και μετά της μητέρας μου. Είχα όμως τη φώτιση από τον Θεό και κατάφερνα να ξεπερνώ όλα τα άσχημα γεγονότα της ζωής μου.