Marfin- Δικηγόρος 46χρονης κατηγορούμενης: Στις φωτογραφίες της επίθεσης δεν είναι η εντολέας μου – Η ίδια εξέταση είχε γίνει και το 2022

Την πλήρη αμφισβήτηση των στοιχείων που, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδέουν την 46χρονη κατηγορούμενη με την επίθεση στη Marfin εξέφρασε ο συνήγορός της Κώστας Παπαδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews. Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του, αλλά μόνο «περιορισμένη προσομοίωση» σε εργαστηριακή εξέταση, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022.

Η 46χρονη, η οποία ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, επέστρεψε στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης, συνοδεία αστυνομικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της στις ελληνικές αρχές. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να απολογηθεί.

«Δεν υπάρχει ταυτοποίηση»

Μιλώντας στις «Συνδέσεις», ο Κώστας Παπαδάκης έθεσε εξαρχής υπό αμφισβήτηση τον όρο «ταυτοποίηση» που έχει χρησιμοποιηθεί για την 46χρονη.

Όπως ανέφερε, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιεί συγκεκριμένη κλίμακα εργαστηριακής εξέτασης, στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο η πρώτη βαθμίδα αποτελεί ταυτοποίηση (identification).

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι μετά την ταυτοποίηση ακολουθούν άλλες βαθμίδες αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων η πολύ ισχυρή, η ισχυρή, η μέτρια και η περιορισμένη προσομοίωση.

«Η κατηγορούμενη την οποία υπερασπίζομαι βρίσκεται στο στάδιο της περιορισμένης προσομοίωσης», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι κατά την άποψή του αυτό «δεν αποτελεί ταυτοποίηση».

«Όσα λέγονται περί ταυτοποίησης μέχρι τώρα είναι ψευδή. Τίποτα λιγότερο», τόνισε.

«Η ίδια εξέταση είχε γίνει και το 2022»

Ο Κώστας Παπαδάκης υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν αφορά για πρώτη φορά την 46χρονη. Όπως ανέφερε, η εντολέας του είχε εξεταστεί ήδη από το 2022 σε σχέση με την ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που φέρεται να συμμετείχε σε υποστηρικτική δράση γύρω από την επίθεση στη Marfin. «Έχει εξεταστεί το 2022 με τα ίδια στοιχεία, με τις ίδιες φωτογραφίες, με την ίδια αξιολόγηση», είπε.

Κατά τον ίδιο, τότε η ίδια υπηρεσία, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε προσομοίωση με την εντολέα του και η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο με πράξη εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι αυτό το στοιχείο «αποκρύπτεται», ενώ έκανε λόγο και για την προσθήκη ενός ανώνυμου email στη νέα αξιολόγηση, το οποίο, όπως είπε, «εκτός του ότι είναι παράνομο, δεν λέει και τίποτα συγκεκριμένο».

«Η Δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ενοχοποίηση αθώων»

Ο συνήγορος της 46χρονης ξεκαθάρισε ότι προσεγγίζει την υπόθεση με σεβασμό προς τους συγγενείς των θυμάτων.

«Πρώτα απ’ όλα με σεβασμό στους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και με πλήρη συμπαράσταση και με την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ενοχοποίηση αθώων, ούτε με πολιτικά παιχνίδια», ανέφερε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, παρουσιάζονται στοιχεία της υπόθεσης από την Αστυνομία και από δημόσιες παρεμβάσεις.

«Μπορεί να καταστρέψει τη ζωή της και του 5χρονου παιδιού της»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κώστας Παπαδάκης στην προσωπική κατάσταση της εντολέως του.

Όπως είπε, η επικείμενη απολογία της έχει «πολύ κρίσιμη σημασία», καθώς, όπως υποστήριξε, η εξέλιξη της υπόθεσης μπορεί να επηρεάσει δραματικά τη ζωή της 46χρονης και του πεντάχρονου παιδιού της, του οποίου, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η μοναδική φροντίστρια, καθώς βρίσκεται σε διάσταση με τον πατέρα του παιδιού.

Ο δικηγόρος ανέφερε ακόμη ότι η 46χρονη, μόλις πληροφορήθηκε ότι είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ότι κατηγορείται, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα με δικά της έξοδα.

«Όταν συνελήφθη είχε πληρώσει εισιτήριο για να έρθει στην Αθήνα. Θέλει να απολογηθεί», είπε, προσθέτοντας ότι κρατήθηκε επί 25 ημέρες στο Λονδίνο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της στην Ελλάδα.

«Είναι αθώα και δεν υπάρχει ταυτοποίηση», δήλωσε ο συνήγορός της.

Τι απάντησε για τις φωτογραφίες της Marfin

Σε ερώτηση για το φωτογραφικό υλικό που φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο σύγκρισης, ο Κώστας Παπαδάκης ήταν κατηγορηματικός ότι η εντολέας του δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες από τη Marfin.

Διευκρίνισε ότι στις φωτογραφίες από παλαιότερο αρχείο διακοπών εμφανίζεται η 46χρονη, καθώς αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση, όμως, όπως είπε, δεν υπάρχει φωτογραφία της κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 46χρονη βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη διαδήλωση, αλλά όχι στη Marfin την ώρα της επίθεσης.

Μάλιστα, αμφισβήτησε ακόμη και το εάν το πρόσωπο που εξετάζεται από τις αρχές ως πιθανή γυναίκα είναι πράγματι γυναίκα, σημειώνοντας ότι το βασικό χαρακτηριστικό που οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα είναι μια κοτσίδα, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είναι και αποτέλεσμα χρήσης extensions.

Τα άλλα δύο πρόσωπα και η απολογία της Τρίτης

Όταν ρωτήθηκε εάν η 46χρονη γνώριζε τα άλλα δύο πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ο Κώστας Παπαδάκης δεν θέλησε να απαντήσει.

«Δεν το γνωρίζω αυτό», είπε, εξηγώντας ότι πρόκειται για πραγματικά περιστατικά τα οποία η εντολέας του θα αναπτύξει πρώτα ενώπιον της ανακρίτριας.

«Δεν έχουμε μιλήσει, δεν τα έχουμε πει όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η δική του μέχρι τώρα παρέμβαση περιορίζεται στην κριτική της δικογραφίας.

Όπως σημείωσε, μετά την απολογία της την Τρίτη θα υπάρξουν περισσότερες απαντήσεις και για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Η άφιξη της 46χρονης στην Ελλάδα και η έρευνα της Αστυνομίας

Η 46χρονη έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης, προερχόμενη από τη Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της στις ελληνικές αρχές. Η μεταφορά της έγινε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Μετά την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης, κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πλέον η υπόθεση περνά στο επόμενο κρίσιμο στάδιο, αυτό της απολογίας της ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία έχει προσδιοριστεί για την ερχόμενη Τρίτη.

Η 46χρονη αρνείται την εμπλοκή της στην υπόθεση.

Το εύρημα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνεται έκθεση της Αστυνομίας σχετικά με την πιθανή ταύτιση της 46χρονης με τη λεγόμενη «γυναίκα νούμερο 7», δηλαδή το πρόσωπο που φέρεται να βρισκόταν κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα ο οποίος συμμετείχε στην επίθεση με τις μολότοφ στη Marfin.

Ωστόσο, η αξιολόγηση του συγκεκριμένου ευρήματος δεν φέρεται να έχει καταλήξει σε εργαστηριακά βέβαιη ταύτιση. Αντίθετα, περιγράφεται ως εύρημα «με περιορισμένη υποστήριξη», με σημαντικές ομοιότητες, αλλά χωρίς εργαστηριακή βεβαιότητα ταύτισης.

Αυτό ακριβώς το σημείο αποτελεί τον βασικό άξονα της υπερασπιστικής γραμμής που παρουσίασε ο Κώστας Παπαδάκης.

«Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας»

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΛ.ΑΣ. που συμμετείχε στη συζήτηση, Σταύρος Ρήγας, τόνισε ότι η αξιολόγηση της ισχύος των στοιχείων και η τελική κρίση για την υπόθεση ανήκουν στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Υπενθύμισε ότι έχουν προηγηθεί οι προσωρινές κρατήσεις δύο 42χρονων και η έκδοση διεθνούς εντάλματος για την 46χρονη, η οποία ζούσε στο εξωτερικό.

Όπως σημείωσε, η υπόθεση έχει ακόμη δρόμο, καθώς ιδιαίτερη σημασία θα έχει το περιεχόμενο της απολογίας της 46χρονης.

Ο ίδιος υπογράμμισε παράλληλα το τεκμήριο αθωότητας, επισημαίνοντας ότι κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να αναπτύξει την υπερασπιστική του γραμμή και ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Δικαιοσύνη.

«Το αποτέλεσμα και την απόφαση τη βγάζει η ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστευόμαστε όλοι», ανέφερε.

Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία, επομένως, είναι η Τρίτη, όταν η 46χρονη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να δώσει τη δική της εκδοχή για την υπόθεση που, 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Marfin, εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.