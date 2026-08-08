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Γιάννης Παπαμιχαήλ για τα 22 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του: Μου λείπεις πολύ, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ

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THESTIVAL TEAM

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Τα 22 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του θέλησε να τιμήσει με τον τρόπο του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Ο γιος των δύο κορυφαίων σταρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου μοιράστηκε στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram με το όνομα της μητέρας του μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, όταν οι δύο τους πόζαραν σε κάποιες καλοκαιρινές διακοπές.

Στη λεζάντα της ανάρτησης ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Πατέρα μου, πέρασαν κιόλας 22 χρόνια από τότε που έφυγες… Κι όμως, κάθε φορά που γυρίζω πίσω, θυμάμαι όλες εκείνες τις όμορφες, ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές που ζήσαμε μαζί. Στιγμές σαν κι αυτή, που ο χρόνος δεν κατάφερε ποτέ να μου πάρει».

«Μου λείπεις πολύ. Και όσο περνούν τα χρόνια, ένα πράγμα μένει ίδιο: η αγάπη μου για σένα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ», καταλήγει στο τρυφερό του μήνυμα.

Γιάννης Παπαμιχαήλ

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