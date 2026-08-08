Λάρισα: Μικρή βελτίωση για τον 43χρονο που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι – Παραμένει διασωληνωμένος

Μικρή αλλά ενθαρρυντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του 43χρονου από τη Λάρισα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του onlarissa.gr, το οποίο επικοινώνησε με συγγενικό πρόσωπο του 43χρονου, ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Η εικόνα της υγείας του εμφανίζεται βελτιωμένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, με τους γιατρούς να επιχειρούν σταδιακά να τον βγάλουν από την καταστολή. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η κατάστασή του παραμένει σοβαρή και απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Η πτώση με το πατίνι και ο σοβαρός τραυματισμός

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου στην οδό Ογλ, στη Λάρισα.

Κατά τις πληροφορίες, ενώ ο 43χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι, υπήρξε επαφή με πεζό. Ο άνδρας έχασε την ισορροπία του και έπεσε προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, ωστόσο ο 43χρονος φέρεται εκείνη την ώρα να αισθανόταν καλά και δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Επιδεινώθηκε η κατάστασή του όταν επέστρεψε σπίτι

Τα δεδομένα άλλαξαν λίγη ώρα αργότερα. Αφού επέστρεψε στο σπίτι του, ο 43χρονος παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε.

Οι γονείς του αντιλήφθηκαν ότι ο τραυματισμός ήταν σοβαρότερος απ’ όσο είχε αρχικά φανεί και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου οι γιατροί ξεκίνησαν την προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασής του.

ΚλείσιμοΣτη συνέχεια ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, όπου παραμένει διασωληνωμένος. Οι τελευταίες πληροφορίες για μικρή βελτίωση της εικόνας του δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία, χωρίς ωστόσο να έχει ξεπεραστεί ακόμη ο κίνδυνος.