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Νίκος Ρογκάκος: Έχω μάθει ότι πίσω από κάθε είδηση υπάρχουν άνθρωποι και ιστορίες που αξίζουν σεβασμό

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Με αφορμή την τηλεοπτική του συνύπαρξη με την Άννα Λιβαθυνού και στον Στέφανο Σίσκο, ο Νίκος Ρογκάκος έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη συνάδελφο του, Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε σε όσα φροντίζει να κρατά από την επαγγελματική του διαδρομή αλλά και στα μαθήματα που έχει πάρει από αυτήν.

Απολογισμό επαγγελματικής διαδρομής έχετε κάνει; Τι κρατάτε;

Απολογισμό κάνω συχνά, όχι όμως με όρους επιτυχίας ή διάρκειας. Περισσότερο σκέφτομαι τι έχω μάθει και τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Αυτά που κρατάω, όλα αυτά τα χρόνια, είναι οι άνθρωποι που γνώρισα και οι μεγάλες δημοσιογραφικές στιγμές που ζήσαμε.

Και πάνω απ’ όλα, κρατάω την εμπιστοσύνη του κοινού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη ευθύνη.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχετε πάρει από αυτή τη δουλειά;

Το μεγαλύτερο μάθημα είναι να μη θεωρείς ποτέ τίποτα δεδομένο. Κάθε μέρα η επικαιρότητα σε δοκιμάζει, σε εκπλήσσει και σου θυμίζει ότι χρειάζονται διαρκής προετοιμασία, ταπεινότητα και υπευθυνότητα. Παράλληλα, έχω μάθει ότι πίσω από κάθε είδηση υπάρχουν άνθρωποι και ιστορίες που αξίζουν σεβασμό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

Νίκος Ρογκάκος

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