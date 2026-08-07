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Συγκίνηση στο Πόρτο Γερμενό: Σκύλος γύρισε σοβαρά τραυματισμένος στο σπίτι που τον φρόντιζαν μία εβδομάδα μετά τη φωτιά

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THESTIVAL TEAM

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Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία ενός σκύλου που εντοπίστηκε ζωντανός στο Πόρτο Γερμενό, επιστρέφοντας μόνος του στο σπίτι όπου τον φρόντιζαν πριν από την καταστροφική πυρκαγιά.

Εξαντλημένος και με σοβαρά εγκαύματα στις πατούσες, ο σκύλος επέστρεψε σήμερα (7/8) στο σπίτι όπου τον φρόντιζαν, μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα της φωτιάς. Όπως ενημερώνει η Dogs’ Voice, ο σκύλος είναι σε σοβαρή κατάσταση και αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες από κτηνιατρείο θα μεταφερθεί σε κλινική.

Συγκίνηση στο Πόρτο Γερμενό: Σκύλος γύρισε σοβαρά τραυματισμένος στο σπίτι που τον φρόντιζαν μία εβδομάδα μετά τη φωτιά

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Η επόμενη μέρα. Εκεί που η επικαιρότητα έχει αλλάξει, οι σταθμοί μπορεί να έχουν κλείσει, όλα επιστρέφουν σιγά σιγά σε μια κανονικότητα. Εκεί εμφανίζονται τα ζώα που αγνοούνται, αν ζουν, και οι ιστορίες τους.

Ο σκύλος αυτός επέστρεψε στο σπίτι που τον φρόντιζαν στο Πόρτο Γερμενό σήμερα. Εξαντλημένος, με εγκαύματα στις πατούσες, σε σοβαρή κατάσταση. Βρήκε τη δύναμη να φτάσει μέχρι το μέρος που μέχρι πριν αισθανόταν ασφαλής.
Βρίσκεται σε κτηνιατρείο και αύριο θα μεταφερθεί σε κλινική από την ομάδα μας για εντατική νοσηλεία.

Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε και μας επιτρέπετε να βοηθάμε, να προσφέρουμε σε αυτά τα ζώα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή γιατί πίσω μας είστε όλοι εσείς.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για αυτό το υπέροχο πλάσμα που ευχόμαστε όλοι να αναρρώσει σύντομα.

Συγκίνηση στο Πόρτο Γερμενό: Σκύλος γύρισε σοβαρά τραυματισμένος στο σπίτι που τον φρόντιζαν μία εβδομάδα μετά τη φωτιά

Πόρτο Γερμενό Σκύλος

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