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Χαλκιδική: 68χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

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Ένας 68χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Ποτίδαια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών για την ύπαρξη ενός 68χρονου ημεδαπού, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ» του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

Ο 68χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Χαλκιδική

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