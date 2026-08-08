Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τέσσερις νεαρούς για ναρκωτικά σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Τέσσερις νεαροί ηλικίας 17-18 ετών συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη για ναρκωτικά

Συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, η οποία υλοποιήθηκε από χθες το βράδυ έως σήμερα τα ξημερώματα, σε περιοχές της Τούμπας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της δράσης, την οποία συνέδραμαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ελέγχθηκαν συνολικά 69 άτομα εκ των οποίων 67 ανήλικοι και 12 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνελήφθησαν 4 άτομα για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης.

“Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας. Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας”, αναφέρει η Αστυνομία στην ανακοίνωσή της για την επιχειρησιακή δράση.